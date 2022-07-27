本报记者 王 政 韩 鑫

习近平总书记指出，要深刻把握发展的阶段性新特征新要求，坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。

5月以来，重庆巴南区长安汽车新能源铃耀工厂马力全开。新车订单大幅增长，工厂已切换为“人换设备不歇”的赶工模式，日产量突破600台。今年1至6月，长安新能源汽车累计产量超过5.28万辆，同比增长80.3%。

单日订单金额近亿元！6月20日，徐工挖掘机智能制造基地，200台定制化挖掘机批量交付“一带一路”沿线国家和地区。近年来，徐工全力进军高端装备市场，全新一代38吨、60吨大吨位挖掘机凭借高可靠性、高效率和低油耗，市场占有率快速提升。

今年以来，各地区各部门大力推动传统产业改造升级和新兴产业加快发展，全力提升制造业竞争力。统计显示，尽管受到疫情冲击，高技术制造业仍表现出较强韧性，增速快于全部工业。今年1至6月，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，高技术产业投资同比增长20.2%。上半年，新能源汽车、太阳能电池等绿色智能产品产量同比均有明显增幅。

产业链供应链自主可控取得新进展

习近平总书记指出，产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。要拉长长板，补齐短板，在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系。

江苏南通海边风场，一座座洁白高耸的海上风电机迎风转动。支撑庞然大物安然屹立的，是一根根直径6米、长达77米的钢桩，而将钢桩打入43.5米深海底的，是去年底由中信重工自主研制的超大型液压打桩锤。

“液压打桩锤是海上风电基础施工的关键设备，以前长期依赖进口。新产品的成功研发助力我国海工装备领域关键技术实现新突破。”中信重工有关负责人说。

这边，“辽阔海面架铁柱”；那头，“方寸之间精雕琢”。走进浙江宁波市寰采星科技公司无尘车间，一条条被蚀刻超千万个微米级孔洞的精密金属掩膜板从全自动生产线下线。

“眼前这条厚度只有头发丝直径1/4左右的高精度金属掩膜板，决定着屏幕的分辨率和成像品质。”寰采星科技公司总经理许宗义说，新产品已通过国内多家面板厂测试，有望打破国外技术垄断，解决半导体显示行业关键技术难题。

国内首台超长行程高铁专用高速五轴加工中心成功下线、世界首台铸锻铣一体化3D打印数控机床研发成功、先进储能材料等百余种材料产量居世界首位……党的十八大以来，我国重大装备、重要基础零部件、新材料等关键领域产业链攻关不断取得新进展，更多企业在产业领域锻造长板，练就“独门绝技”。

“2019年全球首创的无模组动力电池包技术，如今已经进化为3.0版本麒麟电池，系统能量密度可超过250瓦时每千克，电量比国外同行追捧的4680大圆柱电池系统高13%。”宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯介绍，公司正在布局下一代结构创新技术，将电芯与车身、底盘、电驱动、热管理及各类高低压控制模块等集成一体，进一步提升体积利用率，百公里电耗更可降至12千瓦时以下。

刀片电池、弹夹电池、半固态电池……近年来，我国动力电池行业持续创新突破，先进三元电池、磷酸铁锂电池单体平均能量密度分别达到280瓦时每千克、170瓦时每千克，骨干企业电池系统循环寿命超过5000次，动力电池技术继续全球领先，产量连续8年全球第一。今年上半年，我国动力电池产量达206.4吉瓦时，同比增长176.4%。

产业结构优化升级迈上新台阶

习近平总书记指出，推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。

——制造业投资比重和结构不断优化。

翻看党的十八大以来我国制造业发展曲线图，一条稳步向上攀升的曲线格外引人注目：高技术制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的9.4%提高到2021年的15.1%。制造业投资持续优化，今年上半年，高技术制造业投资同比增长23.8%。

——传统产业去产能比例提高。

“僵尸企业”应出尽出，落后产能应退尽退。党的十八大以来，我国钢铁行业实施世界钢铁发展史上最大规模的产能更新计划，“十三五”累计压减钢铁产能1.7亿吨以上，取缔“地条钢”1.4亿吨以上，产能利用率恢复到合理水平，促进钢铁业持续迈向高质量发展。数据显示，去年全年重点大中型钢铁企业累计营收达6.93万亿元，同比增长32.7%，累计利润总额达3524亿元，同比增长59.7%。

——新兴产业增势喜人。

走进位于重庆璧山区的弗迪电池工厂，遍布生产车间、工序、条线的高精度传感器，数以百计的工业机器人，与精益化、自动化、信息化制造管理系统一起，打造出一座刀片电池世界级工厂。

“去年以来，比亚迪凭借刀片电池、超级混动等技术，迎来了技术、产品和市场的爆发，全年销售新能源汽车突破60万台，同比增长220%。”比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福介绍，今年5月，比亚迪新能源汽车销售11.49万辆，同比增长348.1%，这已是比亚迪3月以来第三次单月销量突破10万辆。

今年上半年，我国新能源汽车延续高增长态势，累计产销同比均增长1.2倍，6月份市场渗透率达到23.8%。同样快速增长的还有机器人、光伏电池等新兴产业。统计显示，2021年，我国工业机器人、服务机器人产量同比分别增长44.9%和48.9%；今年二季度，单晶硅、多晶硅、光伏电池等产品产量分别增长61.3%、50.6%、30.4%，锂离子电池、电子元器件、集成电路等小类行业增加值增速均在20%以上。

产业数字化转型取得新成效

习近平总书记指出，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。

伴随着隆隆巨响，通红的钢板快速传送，经过轧制、喷淋冷却，变成黑色钢带，再卷成钢卷……在鞍钢集团鞍钢股份热轧带钢厂1780热连轧生产线上，长达百米的传输轨道由400台辊道电机驱动，如果某一电机出现故障使得辊道停滞，已轧制好的钢带表面就会出现大面积划痕。鞍钢“5G+工业互联网”三大业务场景之一的热轧生产线5G电机生命周期管理，让难题迎刃而解。

“数百个传感器实时采集辊道电机电流、振动、温度等运行时的状态参数，并通过5G网络传送到‘精钢云’平台，实现即时监测、诊断，进而对电机科学预测维护。”数字鞍钢建设有关负责人介绍，如今生产线紧急停机、故障维修次数下降20%，作业效率提升5%，每年节约维修费用约10万元，每年产值增加收入约8750万元。

作为推进产业转型升级的重要手段，近年来，我国制造业数字化转型全面提速。工信部统计显示，截至今年6月底，我国规模以上工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达55.7%和75.1%，比2012年分别提高31.1个和26.3个百分点。

产业数字化转型背后，是数字产业化持续推进。

走进浙江恒逸集团有限公司新材料车间，联合百度智能云打造的人工智能质检设备，让单个丝锭的检验时间缩短到2.5秒，检验效率相比人工质检提高70%。2021年，百度智能云推出的工业互联网品牌“百度智能云开物”，以“人工智能+工业互联网”为特色，已经为电子、汽车、装备制造、钢铁、化工、水务等超过22个行业的300多家标杆企业提供云智一体的数字化整体解决方案，并已在全国16个区域深度落地。

工信部统计显示，截至今年3月底，15家跨行业跨领域工业互联网平台中，可监测的工业设备连接数量达到3072万台（套）、工业APP数量突破22.5万个。今年上半年，全国在建“5G+工业互联网”项目超过3100个。

产业数字化转型背后，是数字基础设施建设大步跨越。

在四川成都市高新区智能网联汽车测试道路上，一辆纯电动城市客车正在开展自动驾驶测试。为支撑未来智慧城市和人工智能创新应用的高速发展，总投资规模约109亿元的成都人工智能计算中心，已于5月10日正式上线，当天，12家企业签约入驻，算力利用率达到90%以上。

“华为正通过信息通信技术联接和计算技术、数字能源的持续创新，为参与‘东数西算’的客户提供具有竞争力的产品与解决方案。”华为监事会主席郭平说。据了解，目前已有20多个城市规划和建设人工智能计算中心，赋能科研创新和产业发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)