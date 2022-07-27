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更好促进南北区域经济协调发展（调查研究 凝聚共识）

——民革中央调研组对辽宁、黑龙江开展重点考察调研

本报记者 施 芳
2022年07月27日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　推动区域协调发展，是实现共同富裕的内在要求。

　　日前，受中共中央委托，民革中央调研组由民革中央主席万鄂湘、常务副主席郑建邦率队，围绕“推动南北区域经济协调发展，构建共同富裕发展格局”开展2022年度重点考察调研。

　　为确保调研过程务实、精准、高效，今年3月，民革中央就已委托北京、吉林、浙江等地的16个民革省级组织开展预调研。4月以来，调研组召开专题中山议政会，听取国务院有关部门负责同志和专家学者的意见和建议，并通过线上视频座谈会和线下实地考察相结合的形式，对辽宁、黑龙江开展考察调研。

　　补齐营商环境短板，深入推进市场化改革，营造人才发展新生态

　　良好的营商环境是吸引力、竞争力，也是创造力、驱动力。调研中，营商环境是大家普遍关注的焦点问题。

　　在调研座谈会上，辽宁省副省长张立林介绍，辽宁率先出台《优化营商环境条例》，精准赋权自贸区587项，全省依申请政务服务事项平均办理时间缩减80%，“一网通办”实际网办率超过75%。

　　黑龙江省副省长孙东生介绍，黑龙江持续深化“放管服”改革，赋予自贸试验区、哈尔滨新区省级事权589项、219项，市场主体增加到291.2万户。

　　调研组建议，推动南北区域经济协调发展，可以出台一揽子有针对性的政策，着力改善营商环境，激发市场主体活力，将市场机制同区域产业政策、产业布局、产业项目高度融合，从而提高对投资和人口的吸引力。树牢人才是第一资源的发展理念，完善人才管理服务体系，深化科技人才的支持作用，推动公共服务均等化，营造人才发展新生态，提高科技创新成果转化水平和产业竞争力，增强北方地区经济发展内生动力。

　　发挥优势深挖潜力，激发高质量发展新动能，探索差异化发展新路径

　　北方地区自然资源极其丰富，但资源优势并未充分转化为产业优势、竞争优势和发展优势。

　　“黑龙江将坚定不移实施创新驱动发展战略，着力提升科技创新能力，使科技创新这个‘关键变量’成为振兴发展的‘最大增量’。同时，把保障和改善民生作为振兴发展的重要工作，更加关注补齐民生领域短板。”孙东生表示。

　　调研组认为，北方地区应紧抓构建新发展格局的重要契机，主动融入国家区域发展大战略，通过开展多层次、多形式、多领域的区域合作，带动产业转型升级。可以率先把振兴环渤海、东北地区作为主要着力点，构建以京津冀为核心、辽东半岛和胶东半岛为两翼的经济圈，打造工业产业、高新技术、农产品等产业集群，提升区域核心竞争力。同时，充分发挥北方地区在粮食、冰雪、森林、中药材等方面的丰富资源优势，大力发展冰雪、康养等特色产业、优势产业，打造特色鲜明的产业新生态。

　　融入“一带一路”建设，提升地区开放程度，打造开放合作发展新高地

　　我国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这对于北方地区经济发展来说是一个新的机遇。

　　“下一步将着力提升沈阳、大连示范带动作用，加强‘双核’协调联动，协同推动辽中南城市群和沈大国家自主创新示范区建设。立足辽宁在东北亚经济圈中的区位优势和陆海兼备的有利条件，加强陆海联动，充分释放沿海沿边巨大开放潜力。”张立林表示。

　　调研组建议，紧抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）落地生效机遇，围绕突破关键核心技术、保障产业链供应链安全、拓展国际市场等深化协作。进一步提升北方地区开放程度，加强“一带一路”北向海陆通道建设，打造开放合作发展新高地。

　　“实现共同富裕全世界都没有参考先例。”调研组认为，促进共同富裕，需要以高质量发展解决好区域发展不平衡不充分问题。应坚持以习近平经济思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，适应构建新发展格局的要求，坚定不移深化改革、扩大开放，转化思想观念，创新体制机制，不断增强区域发展的平衡性协调性。

　　民革中央将在广泛吸纳调研成果的基础上，反复研究论证，最终形成调研报告，向中共中央提出切实管用的建议，为解决区域发展不平衡不协调问题，推动共同富裕贡献力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月27日 12 版）

(责编：王震、陈键)

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