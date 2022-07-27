本报评论部

不久前，中共中央宣传部、国家发展改革委组织编写的《习近平经济思想学习纲要》一书，由人民出版社、学习出版社联合出版。《纲要》内容丰富、结构严谨，忠实原文原著、文风生动朴实，是广大干部群众学思践悟习近平经济思想的重要辅助读物。本版即日起推出系列评论，与广大干部群众共同深入学习领会习近平经济思想。

——编 者

习近平经济思想深刻回答了新时代经济发展怎么看、怎么干等一系列重大理论和实践问题，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分

各地各级党组织纷纷开展集体学习，社会各界和国际社会广泛关注，网络媒体将基本内容做成精美图表……近期，《习近平经济思想学习纲要》一书出版发行，引发热烈反响。《纲要》系统阐释了习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，全面反映习近平新时代中国特色社会主义思想在经济领域的原创性贡献，对于推动广大干部群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平经济思想具有重要作用。

做好经济工作是我们党治国理政的重大任务。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统揽全局、把握大势，提出一系列新理念新思想新战略，指导我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，在实践中形成和发展了习近平经济思想。习近平经济思想深刻回答了新时代经济发展怎么看、怎么干等一系列重大理论和实践问题，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国共产党不懈探索社会主义经济发展道路形成的宝贵思想结晶，是马克思主义政治经济学在当代中国、21世纪世界的最新理论成果，是我国经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的科学指南，为我们做好新时代经济工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

有了科学指引，才能在发展征途中不惑不惧；有了行动指南，才能在困难挑战前全力以赴。回望这十年，有涉滩之险、有闯关之难、有爬坡之艰，中国经济之所以能够在战胜风险挑战中发展、在历经压力测试后壮大，根本原因就在于习近平经济思想的科学指引。提出新发展理念，进一步科学回答实现什么样的发展、怎样实现发展的问题；指出我国社会主要矛盾的变化，明确了解决当代中国发展主要问题的根本着力点；强调把握新发展阶段，标注我国经济发展的历史方位……在重大关头、关键时刻，习近平经济思想总是能够深刻回答我国经济发展的重大理论和实践问题，引领广大干部群众正确分析形势、科学把握规律，在大风大浪中明确方向、在乱云飞渡中笃定前行。

评判一种思想体系和战略实践，要看它是否正视了这个国家最宏大和最重要的问题，并对这些历史与现实的问题给出坚强有力的回答。习近平经济思想的强大生命力，体现在鲜明的现实针对性和实践指导性，在引领中国经济发展的过程中不断形成新经验、深化新认识、贡献新方案。提出供给侧结构性改革，正是为了适应新常态、把握新常态、引领新常态；提出高质量发展，正是为了推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；提出构建新发展格局，正是为了适应国内外发展环境发生的深刻复杂变化，实现高水平的自立自强……习近平经济思想具有把握时代问题的理论洞察力、解答时代问题的实践创造力，引领中国经济巨轮破浪前行。

思想的力量，在实践中能够得到最有力的证明。回望这十年，正是在习近平经济思想的科学指引下，我国经济建设取得重大成就，国内生产总值突破百万亿元大关，人均国内生产总值超过一万美元，国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，我国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强，迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。今年以来，面对国际环境更趋复杂严峻、国内疫情多发散发等多重因素冲击，我国经济克服超预期不利因素影响，呈现企稳回升态势，尤其是二季度实现了经济正增长，稳住了经济大盘。来之不易的成绩充分体现了党中央对经济形势的科学分析、精准判断，充分彰显了习近平经济思想的强大理论力量。新征程上，坚持以习近平经济思想武装头脑、指导实践、推动工作，勇于变革、勇于创新，就一定能扎实推动经济平稳健康可持续发展。

在习近平经济思想的科学指引下，中国经济已经爬坡过坎、攻坚克难，取得辉煌成就。继续深入学习贯彻习近平经济思想，我们必将跋山涉水、一往无前，书写新时代中国经济发展的崭新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)