白之羽

当前，我国知识产权发展态势稳中有进、质量提升。最新统计数据显示，今年上半年，我国发明专利授权39.3万件。截至6月底，国内拥有有效发明专利的企业达到32.5万家，同比增长20.3%。以发明专利为代表的知识产权，不仅是企业实现更大发展的重要支撑，而且正成为国民经济实现高质量发展的标配。

习近平总书记指出：“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把知识产权保护工作摆在更加突出的位置，推动我国知识产权事业走出了一条中国特色知识产权发展之路，在激励创新、打造品牌、规范市场秩序、扩大对外开放方面发挥了重要作用。推动高质量发展，满足人民美好生活需要，必须更加注重提升知识产权质量效益，从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，不断激发全社会创新活力。

一方面，要加速专利转化运用，发挥知识产权提升企业发展能力、培育壮大经济新动能的重要作用。去年年底发布的《2020年全国专利密集型产业增加值数据公告》显示，2020年全国专利密集型产业增加值达到12.13万亿元，占GDP的比重为11.97%。今年上半年数据显示，全国专利商标质押融资金额为1626.5亿元，同比增长51.5%，惠及企业9760家，同比增长68%。不难发现，知识产权作为发展要素、发展资源的价值日渐凸显。只有继续拓宽专利技术供给渠道、推进专利技术供需对接、促进专利技术转化实施，才能不断激活专利等知识产权的经济价值，为保市场主体、稳经济大盘和持续激发市场活力提供有力保障。

另一方面，围绕发展需要和产业链条，有必要继续厘清知识产权保护重点，细化知识产权保护措施，形成知识产权保护合力。随着数字经济与实体经济深度融合，知识产权侵权违法行为呈现新型化、复杂化、高技术化等特点，增加了知识产权保护的难度。为此，要加强顶层设计，健全行政确权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等环节的衔接机制，做好源头保护、协同保护等工作，为创新活动营造良好的发展环境。只有紧盯经济社会发展需要和市场主体需求，不断完善现有法规制度体系和保护体系，才能确保知识产权保护工作抓牢重点、解好难题。

知识产权保护关键在法治、关键在落实。全国法院受理各类知识产权一审案件从2013年的10.1万件增长到2021年的57.7万件，年均增长超过20%。我国已经成为审理知识产权案件尤其是专利案件最多的国家，也是审理周期最短的国家之一。更加严格的知识产权保护，有力维护了市场秩序。下一步，必须结合新兴领域知识产权保护重点和难点，采取更有针对性的保护举措，加大刑事打击力度和行政执法力度，对群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和区域，重拳出击、整治到底、震慑到位。

知识产权是保护和激励创新的制度基石。当前，以数字经济为代表的新产业新业态新模式加速发展，科技创新在现代化经济体系中扮演着越来越重要的角色，对知识产权保护提出了新的更高要求。相信随着实践探索的不断深入，知识产权作为创新发展的关键要素，将为我国经济社会发展不断注入新动能。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)