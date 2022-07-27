数说中国丨上半年全国规模以上工业企业利润同比增长1%
2022年07月27日11:53 | 来源：新华网
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新华社北京7月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布数据，上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1%。
“二季度以来，受部分地区疫情多发散发影响，工业企业效益承压明显，4月份工业企业利润由增转降且降幅较大。”国家统计局工业司高级统计师朱虹说，随着疫情得到有效控制，5月份工业企业利润降幅略有收窄，6月份，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长。
统计数据显示，上半年，规模以上工业企业实现营业收入65.41万亿元，同比增长9.1%。其中，6月份，企业营业收入增长8.6%，收入增速已接近近年平均水平。
值得注意的是，东部、东北地区企业利润持续恢复，中西部地区保持较快增长。6月份，东部、东北地区加快推进复工达产，企业利润虽然同比分别下降13.5%、2.7%，但降幅较5月份分别收窄6个和27.1个百分点。其中，长三角地区利润由5月份下降17.8%转为增长4.6%；上海、江苏、辽宁、吉林利润均由降转增或降幅收窄。中部、西部地区利润分别增长14.9%、23.1%。
朱虹表示，6月份，随着中下游行业效益持续改善，工业三大门类利润增速差距有所缩小。制造业利润占规模以上工业的比重为76.2%，较5月份提高2.6个百分点，工业企业利润行业结构进一步改善。受益于产业链供应链持续恢复，装备制造业利润由5月份同比下降9%转为增长4.1%。
(责编：宋心蕊、白宇)
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