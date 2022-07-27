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国家能源局：我国能源供给能力和质量显著提升

2022年07月27日15:46 | 来源：央视新闻客户端
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7月27日（星期三）下午3时，国新办举行新闻发布会，国家能源局局长章建华介绍“加快建设能源强国 全力保障能源安全”有关情况。

会上表示，我国发电装机超过24亿千瓦，人均电力装机由2014年的1千瓦增长至1.7千瓦，人均用电量从4000千瓦时增长至近6000千瓦时，超过英国、意大利，接近德国、法国等国家。电力安全运行水平全球领先，没有发生过大面积停电事件。2021年，全国煤炭产量达到41.3亿吨，比2014年增加2.6亿吨。大型煤矿产能占全国总产能的70%以上。可再生能源发电装机历史性突破11亿千瓦，占总装机的比重达到45.8%。2021年我国可再生能源发电量达到2.49万亿千瓦时，占全社会用电量29.9%。建成33条交直流特高压线路，“西电东送”规模超过2.9亿千瓦。抽水蓄能电站装机规模达到4000万千瓦。新型储能累计装机超过400万千瓦。油气总产量由2014年的3.15亿吨油当量增长至2021年的3.65亿吨油当量。原油产量实现连续3年回升，天然气产量实现连续5年增产超过100亿方。（记者 戈晓威 朱继华 孔禄渊）

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)

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