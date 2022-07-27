新华社北京7月27日电题：加快建设能源强国 全力保障能源安全——国家能源局有关负责人详解能源安全保供绿色转型情况

新华社记者戴小河、王悦阳

能源安全事关全局。眼下正值迎峰度夏的关键时期，电力保供是否充足？在全球能源供应紧张的背景下，我国能源领域双碳目标能否如期实现？第一批、第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设进展如何？国家能源局局长章建华及相关部门负责人27日在国新办新闻发布会上详细介绍了我国能源保供和能源绿色转型的有关情况。

迎峰度夏电煤充足

国家能源局电力司司长何洋说，目前全国电煤库存充足，达到历史同期最好水平，电力保供基础进一步夯实。

今年7月以来，受经济增长和气温偏高等影响，我国电力消费和用电负荷也较快增长。随着7月下旬至8月上旬用电负荷高峰来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。

针对上述情况，国家能源局提前着手，制定多项措施，做好迎峰度夏的各项保障工作。

何洋说，首先在电力保障方面，持续加强电力供需的监测和分析，研判全国的电力供需形势，及时全面准确掌握各省的电力供需情况，同时指导各地和企业做细做实电力保供的应对方案。其次是推动重大电力项目的建设投产，今年上半年，全国新投产的各类电源合计7000万千瓦。新投产陕北到武汉、白鹤滩到江苏等跨省区的输电通道。

煤电是电力保供的中坚力量，国家能源局多措并举保障电煤供应：一是压实煤炭增产保供责任，国家能源局与各产煤省区签订了煤炭安全保供责任书，明确煤炭生产任务。二是稳定煤炭保供政策，将去冬今春煤炭保供政策统一延续到2023年3月，充分释放先进产能。三是坚持全国煤炭产量调度，对产煤省区产量和运行情况做到每日调度，第一时间掌握全国的煤炭生产动态，及时帮助地方和企业解决在煤炭生产过程中遇到的实际问题。四是加快先进产能投产，今年以来核准煤矿先进产能3770万吨/年，调整产能900万吨/年，并推动试生产产能6000万吨/年。五是加强电煤中长期合同履约监管，督促中长期合同履约，保障电煤正常供应。

何洋表示，通过上述措施，尽管近期用电负荷创出新高，但全国的电力供需依然平稳有序。

2030年前非化石能源消费比重预计年均提高1个百分点

“从现在到2030年，预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长，我们有能力也有信心2030年前实现碳达峰的目标。”章建华说。

国家能源局狠抓“十四五”能源规划和能源领域碳达峰方案的落地实施，推动能源绿色低碳转型和高质量发展：

一是大力发展非化石能源。2021年我国可再生能源装机增加约1.3亿千瓦，同年10月突破10亿千瓦大关。预计到2025年可再生能源占能源消费总量的比重将达到18%左右。今年以来，还核准开工了6台核电机组。

二是积极推动煤炭的清洁高效利用。大力实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供暖改造。2021年已经完成改造2.4亿千瓦，今年将继续改造2.2亿千瓦，为“十四五”时期累计改造6亿千瓦的目标奠定良好基础。

三是加强终端用能的清洁替代。北方地区清洁取暖提前完成规划目标，清洁取暖面积达到156亿平方米，清洁取暖率达到73.6%，累计替代散煤超过1.5亿吨，对降低PM2.5的浓度、改善空气质量的贡献率超过1/3。另外，将加快电动汽车充电设施的建设，截至今年6月已建成392万台，形成全球最大规模的充电基础设施。2025年将可以满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。

加快大型风电光伏基地建设

在沙漠、戈壁、荒漠地区建设大型风电光伏基地，是支撑如期实现双碳目标、推进能源清洁低碳转型、提高能源安全保供能力、扩投资稳增长的重要举措。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军说，这是“十四五”时期新能源发展的重中之重，国家能源局做了多项保障工作。

“首先是建立加快可再生能源发展协调工作机制。”李创军说，对以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的风电光伏基地建设按周调度、按月监测，督促相关省份加快推动项目“能开尽开”。

其次是建立了大型风电光伏基地项目接网工程审批的“绿色通道”，确保大基地项目“能并尽并”。

第三是在不触碰生态红线、不占用耕地的前提下，国家能源局会同自然资源部、国家林草局等部门进一步强化要素保障，加快落实大基地项目用地、环评、金融等支持政策。

李创军说，截至目前，第一批基地项目已全面开工建设，第二批基地项目清单也已印发，第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区，这些地区也是沙漠、戈壁、荒漠地区的主要分布地。第二批项目已经纳入国务院印发的扎实稳住经济一揽子政策措施当中，目前这些地区正在抓紧开展项目前期工作，积极推进项目建设。

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