本报记者 孙海天

走进今年消博会的现场，随处可见低碳、环保的元素：时装秀展区大面积的绿植、构件式安装的新闻中心主体结构，还有憨态可掬的吉祥物——两只来自热带雨林的海南长臂猿。

展览总面积达10万平方米，参展品牌超过2800个、来自全球61个国家和地区，本届消博会规模盛大，该以怎样的面貌展现在观众眼前？海南给出的答案是：绿色办展、低碳办会。为此，海南专门出台了绿色办展指引，从参展、搭建、出行、餐饮、数据化管理等方面采取相应举措，充分营造绿色低碳会展氛围。

“本届消博会更加注重拓宽展会内涵，包括突出绿色低碳办展、突出保护知识产权和突出履行社会责任。”海南省人民政府副省长、省委自贸港工委办主任倪强介绍。

——本届消博会推行信息化服务，开发消博会APP，为广大观众提供展会导览、会期活动、现场直击、观展购票等服务，改变了采用纸质宣传页查阅相关材料的传统。同时，所有展台申报工作均采用线上系统完成，消博会营运彻底实现了办公无纸化的目标。

——本届消博会采用绿色、现代、简约的设计理念，在公共设施和吉祥物等相关设施的结构上，铝合金型材、布饰等低碳、环保材料占比达到90%以上。以新闻中心为例，主体结构全部为构件式安装采用，无需现场制作，仅需拼装即可，重复利用率达100%，灯具采用节能LED灯，减少使用大功率耗电设备，节能降耗。

——本届消博会重点优化出行结构，引导和鼓励企业和参展商从小汽车出行方式向公共交通工具转变。12条消博会公交专线往返会展中心与市区，180辆公交车“一站直达”，所有持消博会证件及参与保障的志愿者都可免费乘坐全市公交线路，绿色出行的理念贯穿始终。

——本届消博会还联合相关国际机构与品牌，围绕保护热带雨林、红树林、海南长臂猿等举办一系列公益活动。展会倡议更多品牌企业加入保护地球环境的共同行动中，引领更多消费者提升绿色公益和环境保护意识，共创人与自然和谐发展的美好未来。

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