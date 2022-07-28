本报记者 陆培法

图①：农民在采摘枸杞。

图②：枸杞种植户桑克强在察看枸杞长势。

本报记者 陆培法摄

图③：枸杞丰收。

图④：玺赞生态枸杞庄园负责人高贵武向记者介绍庄园中枸杞种植情况。

本报记者 陆培法摄

图⑤：中宁枸杞。

（照片除署名外，均为中宁县委宣传部提供）

2020年6月，习近平总书记在宁夏考察时强调，要加快建立现代农业产业体系、生产体系、经营体系，让宁夏更多特色农产品走向市场。

骄阳似火，又到了枸杞鲜果飘红的季节。近日，记者来到宁夏回族自治区中卫市中宁县，走进田间地头，只见枸杞红润饱满，农民们正忙着采摘。

黄河干流与清水河在中宁热情相拥，冲积出土质肥沃的扇形平原，浇灌出“甘美异于他处”的中宁枸杞，赢得“天下黄河富宁夏，中宁枸杞甲天下”的美誉。

枸杞是中宁县的支柱产业。在中宁，从事枸杞产业的人员达12万人，产业收入占农民收入的60%以上。如今，中宁县大力发展枸杞特色产业，拉长产业链条，让小小的果子在乡村振兴中发挥更大价值。

“有了好政策，种出了好枸杞”

清水河流经大战场乡石喇叭村时，水流变得湍急。在清水河畔，有一大片枸杞种植地，桑克强的种植园就在这里。44岁的桑克强已经有20年的枸杞种植经验，他的枸杞种植之路并非一帆风顺。

石喇叭村是个移民村。上世纪90年代，桑克强从宁夏回族自治区西吉县搬迁到石喇叭村。“刚来时，这里一片荒滩，种庄稼几乎没有收成，只能四处打零工，收入少而且不稳定。后来就跟着附近的农户学种枸杞。”桑克强向记者说。

因为没有烘干设备，桑克强在进行枸杞鲜果制干时，只能采用自然晾晒的方式。每遇阴雨天，枸杞晾晒难，还有烂果，加上有几年市场行情不好，损失着实不小。

走进桑克强家的院子里，记者看到占地880平方米的加工厂房，有烘干、晾晒、水洗等设备。这是2013年建成的。记者走进烘干房，一股股香甜气息扑面而来。厂房里加工出来的枸杞干果色泽好、品相优，出品率高，让桑克强的收入逐年递增。

近年来，中宁县精准施策，加快推动枸杞产业高质量发展，桑克强因此受益。“政府为我们提供新技术、新品种，还消除了销售的后顾之忧，并且在流动资金方面给予支持。”桑克强说。

现在，只要一有空闲，桑克强就参加各种培训班，学习新技术。桑克强的枸杞种植园面积已扩大到70亩，年纯收入达到40万元以上。

石喇叭村几乎家家种枸杞，今年，村里新增1000亩枸杞，桑克强尝试栽植了4亩宁杞10号套种宁杞5号。“新品种更能卖出好价钱。”桑克强说，“中宁县实施枸杞产业振兴战略，给了我们优厚的扶持政策。有了好政策，种出了好枸杞，中宁枸杞的金字招牌会越来越亮。”

当地流传着这样一句话：“共产党好，黄河水甜。”桑克强说，“没有党和政府的大力支持，就没有我们今天的成功。”

“每一粒枸杞，都要经过高规格‘安检’”

玺赞生态枸杞庄园是中宁县知名的枸杞生产基地。记者来到这里时，天气晴好，放眼望去，万亩枸杞园在蓝天白云下铺开，漫山遍野的枸杞树上挂满红彤彤的果子。走进枸杞园，记者看到，成群的鸟儿在林间漫步，野鸭子在池中戏水。

“你能想象这里曾是一片荒滩吗？”玺赞生态枸杞庄园负责人高贵武说，这片土地曾荆棘丛生、黄沙漫天。

作为土生土长的中宁人，高贵武从小在枸杞树下嬉戏。儿时香甜可口的枸杞味道，在他脑海中留下了深刻的印记，他的心中回荡着枸杞情怀。

时光易逝，情怀如初。为了寻找记忆中枸杞的味道，已过不惑之年的他毅然辞职，和几位志同道合的朋友一起，投身现代化枸杞产业。

“好枸杞首先要有好土地。为此，团队历经2年在中宁周边找地。”高贵武说。当时，创业团队有两个选择：一是在老灌区规划建设生产基地，投入少、见效快。但这里的土壤与团队理想标准仍有差距。二是红柳沟有一处大规模的荒地，没有污染，水源来自罗山国家级自然保护区，但需要大量前期投入，短期难以见效。最终，团队选择了拓荒。

2013年10月，玺赞生态枸杞庄园破土动工。冬天，“天寒地冻，大伙儿烧煤炉子取暖，临时搭的三个帐篷就是办公室，也是我们的家。睡在帐篷里，外面大风呼哧呼哧响，到天亮了，头上全是沙子。”高贵武回忆说。

与2014年春天一起苏醒的，还有新开垦出的2000亩土地和栽种下的45万株优质枸杞苗，这批苗最终成活率达到90%。

“我们把这些枸杞送到国际专业机构检测，结果高于欧盟标准。干净的土地，是生产高品质枸杞的基础，而艰苦创业精神，是品牌的原动力。”玺赞庄园枸杞有限公司副总经理张旭介绍说。背靠自然保护区，较大的昼夜温差，充足的光照，天然弱碱性沙质土壤，这些自然禀赋成就了玺赞庄园中枸杞的优秀品质。

经过9年的建设，玺赞庄园的规模已经扩大到了1万亩。整个庄园采用现代化的种植技术，保证枸杞树株距、行距的标准统一。每一株之间的距离是1米，每一行之间的距离是3米，既有利于机械耕作，又保证每棵枸杞树有充足的土壤面积和良好的通风光照条件。每亩地定植220棵树，不用除草剂，全程机械化除草。枸杞从育苗、种植、烘干、仓储、加工到发货，每一道工序都在庄园内完成，尽力保证舌尖上的安全。

在玺赞庄园的精加工车间，记者看到，枸杞干果经色选、分级和精拣后，再经过旋风除尘、静电分离、金属探测、紫外线杀菌等步骤，最终由机器完成自动包装。车间智能化生产流程，对生产全过程进行质量管控。“每一粒枸杞，都要经过高规格‘安检’。”车间一位技术人员说。

品质，是中宁枸杞的市场“通行证”。在玺赞庄园，流传着一个“拔苗”的故事。有一年，一位员工不慎将种苗主打品种和实验品种混在一起了，等发现时，已种了近1000亩。这样一来，种苗不纯粹，势必影响品质。“但是这么大的种植面积，调整一次会影响一年的产量。”高贵武说。

终于，管理层痛下决心，第二年对近1000亩的种植基地进行更换，损失了1年盛果期的产量，还多花了50—60万元的种苗费和人工费，但保障了品质质量。“我们成长比较快，就是因为专注品质。”高贵武说。

玺赞生态枸杞庄园发展起来后，带动了周边群众致富。高贵武介绍说，从2019年开始，庄园对8个移民村开展定向帮扶，庄园固定员工70%来自周边移民村，季节工高峰期用工达2000人。

“新产业正起步，前景广阔”

在中宁，枸杞既古老，又年轻。

在宁夏杞鑫种业有限公司枸杞园里，记者走到一棵“胸”前挂着“我今年158岁啦！”木牌的古树前，1米多高的树上，枝条茂盛，每条枝上都挂满了红果，虽然小红果不大，但尝之还十分甘甜。

“这是我们园区最古老的一棵枸杞树，是2017年从清水河流域移栽而来的。”杞鑫公司良种部代部长武永存告诉记者，古树刚移栽来时，可没这么“健壮”，公司实行专人专业养护，通过给其打吊瓶、施营养肥和有机肥，并对其枝条进行修剪，缩小树冠，才有了今天这“俊美”的古树。

枸杞浑身都是宝，为保护稀缺濒危枸杞种质资源，2017年杞鑫公司开展了枸杞古树的抢救性保护工作。武永存介绍，公司有30年以上树龄的枸杞树1000余株、50年以上的100余株、100年以上的5株。

在中宁，有了“高精尖”科技的加持，枸杞变得年轻、时尚。

“这个枸杞喷雾很好用。”宁夏天仁枸杞生物科技股份有限公司负责人介绍，该公司建成了枸杞糖肽生产线，形成了以枸杞糖肽为主导的产品，还有枸杞籽油化妆品、枸杞酵素等系列产品。企业还与宁夏医科大学总医院合作，围绕干细胞与再生医学关键技术、枸杞提取物对干细胞及再生医学的功效等方向开展研究。

“通过枸杞深加工的相关物质提取，以枸杞原料再延伸出终端产品，把枸杞‘吃干榨尽’，不产生废料。”宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司负责人赵逢春说，公司实现枸杞资源全方位开发利用，延伸了产业链，推动枸杞产业向高端方向发展。

全通公司先后与中国科学院天津工业生物技术研究所、中国药科大学等科研院所、教学机构开展产学研合作，成立枸杞功能食品研发中心，创新研发枸杞精深加工产品，共同开展膳食补充剂、保健食品、营养食品的研究及开发，在特殊膳食领域取得众多成果。

枸杞通常是红色、黑色，但中宁县杞鑫种业有限公司在收集保护种质资源的基础上，选育出了“七彩枸杞”。

走进杞鑫公司枸杞园，记者看到，红果、黑果、黄果、紫果、白果……将园区装扮得姹紫嫣红。

武永存向记者介绍：“红枸杞的类胡萝卜素含量高，肉质厚，味道甘甜；黑色枸杞最主要的营养成分是花青素，俗称‘花青素之王’；黄色枸杞被誉为‘黄金果’，肉厚味甜，非常适合榨汁；白色枸杞全身晶莹剔透，是枸杞中的稀有品种，观赏性强；紫果枸杞果皮果肉均为紫色，果味浓香；粉色和棕色枸杞是公司新发现的品种，目前处于实验观察阶段。”

目前，杞鑫公司已收集枸杞品种40余种，共有100余份种质资料，七彩枸杞就是在对这些种质资源进行收集保护时发现的。

新的销售渠道也正在打通。在中宁枸杞交易中心的一间办公室里，记者见到了一位25岁的创业者——安嘉豪。

安嘉豪大学读的是数字媒体专业，上大学期间，他就联合校友为多款枸杞产品进行品牌形象设计。毕业后，他组建了销售枸杞的电商团队，还建立了自己的品牌——“荒之语”。“我希望家乡的味道能传播到更远的地方去。”安嘉豪说，他们的枸杞产品，很多是通过线上渠道销售的。

中宁县县长周永根向记者说：“对中宁枸杞古树的搜集保护和对枸杞新品种的开发，是发展中宁枸杞观光产业的最好创意，新产业正起步，前景广阔。”

(责编：袁勃、牛镛)