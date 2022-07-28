吴 君

脱贫攻坚之后，黄冈的老区旧颜换新貌：星罗棋布的乡村旅游景点、“一县一品”的农业产业、外地返乡的创业青年……广大农村人气满满。乡村振兴的全力开启，将不断补足黄冈县域经济产业链、供应链、价值链的短板，构建出广阔的国内循环大市场。

黄冈多山地，当地转变观念，集中打造国家地理标志保护产品，专注十大农业产业链，依靠发展电商直播、乡村旅游、乡村振兴先行示范区，唤醒了沉睡在深山里的资源。

(责编：袁勃、牛镛)