转变观念 唤醒资源（记者手记）
2022年07月28日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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脱贫攻坚之后，黄冈的老区旧颜换新貌：星罗棋布的乡村旅游景点、“一县一品”的农业产业、外地返乡的创业青年……广大农村人气满满。乡村振兴的全力开启，将不断补足黄冈县域经济产业链、供应链、价值链的短板，构建出广阔的国内循环大市场。
黄冈多山地，当地转变观念，集中打造国家地理标志保护产品，专注十大农业产业链，依靠发展电商直播、乡村旅游、乡村振兴先行示范区，唤醒了沉睡在深山里的资源。
(责编：袁勃、牛镛)
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