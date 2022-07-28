本报记者 龚相娟

“先走访低保户，上午刚好有慈善组织要入户做帮扶评估，我们跟着一起过去，省得打扰两次。”周佳新扛起救助物资，边走边说，干练中不乏细致。退伍转业后，这是他在天津市津南区民政局社会救助科工作的第三年。

增加救助渠道

上午9点，周佳新到达津南区咸水沽镇新业里社区曹女士家。曹女士孩子4岁了，耳道内长了恶性肿瘤，化疗两年多，目前稳定。曹女士父亲，去年也查出患癌。一家两个重病，让曹女士焦心。

“最担心的是遇到疫情，没法出门买药。”曹女士说，今年1月初，津南区突发本土聚集性疫情，快递没法送货。曹女士突然想起，之前留过网格员李志环的微信。李志环了解情况后，立刻联系其他区的朋友帮忙买药并开车送到附近，在马路边交接后再接力送到曹女士家里。

“以后遇到这种紧急事情，除了找网格员，也可以在津南区社会救助综合服务信息平台上发信息，工作人员看到后会联系志愿者帮您。”周佳新拿出手机，一步一步向曹女士讲解，“救助申请”栏中，分为“申请疫情救助”和“申请社会保障”。疫情救助中就包括药品急需、食品需求、特病医疗和生活物资等类目。

津南区2021年底推出社会救助综合服务信息平台，让遇困人员随时随地有渠道可以求助，大大提高了社会救助效率。

减免就医费用

了解几家低保户情况后，下午两点，周佳新赶赴医院探望正在体检就诊的老人。

在这之前，津南区民政局联合区内的大德中医医院，走访了8个镇45户，为分散供养特困人员送生活物资，开展义诊筛查，对发现的患病人员及时治疗。

“初步筛查以老年人常见慢性病为主，比如高血压、糖尿病等。”大德中医医院副院长孔珉德介绍，如果特困老人在医院治疗，医院负责老人出行接送，对于医保报销、民政救助范围以外的自费部分，医院再给予减免，让困难老人不用为看病担忧。

老人的健康状况是开展救助帮扶的重要参考信息。周佳新说，津南区民政局已为分散特困供养人员建立健康档案，统一存于大数据平台，为日常差异化、智慧化救助提供信息依据，可以在发生紧急情况时，快速了解老人情况。

突发疾病就医，分散特困供养人员医疗费怎么支付？

《津南区特困供养人员医疗救助工作实施意见》明确，分散供养特困人员门诊、住院个人负担部分医药费一般按80%比例予以救助，集中供养特困人员个人负担部分医药费予以全额救助。

对于急难型临时救助，津南区民政局与津南医院、120急救中心，开通绿色通道和急救通道。街、镇协调的特殊困难群众可以先救治后结算，目前绿色通道已为30余名困难群众解决了急难临时就医问题。

帮扶滞留人员

今年1月8日，津南区发生疫情后，区民政局办公室求助电话不断，工作人员每天24小时守在电话旁边。“有一些不是民政部门的事情，但我们也没有拒绝，接到电话后把问题转介其他部门。”周佳新说，临时滞留遇困的外来务工人员、货车司机最需要帮助解决的是就餐和住宿难题。

接到电话以后怎么帮忙呢？周佳新介绍，工作人员会根据滞留人员实际需求，安排志愿者送热水、方便食物、协调安排住宿。疫情期间，救助管理站为滞留人员解决了住所难题。

功夫在背后。社会救助工作既要用心用情，也靠机制保障。

2020年疫情突发，天津市民政局第一时间发布通告，公布各区民政局社会救助联系人姓名、电话号码、救助标准。对于生活出现严重困难的流动人口，无需提供居住证，由急难发生地街道（乡镇）或区民政部门采取一事一议方式给予临时救助。

近几年，天津探索社会救助确认权限下放乡镇（街道）改革，全市有13个区实现街道（乡镇）全部下放，去年全市新审批社会救助对象1.6万人，临时救助6.76万人。

民之所忧，政之所在。“政策有温度，我们要进一步把救助速度跟上，切实兜住兜牢基本民生保障底线，使发展成果更好惠及困难群众。”天津市民政局副局长刘丽红说。

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