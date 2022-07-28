本报记者 陆娅楠

国家统计局7月27日对外发布，随着疫情得到有效控制，5月份工业企业利润降幅略有收窄，6月份，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长，利润增速较上月回升7.3个百分点，呈加速恢复态势。上半年，规模以上工业企业营业收入同比增长9.1%，规模以上工业企业利润同比增长1.0%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，6月份，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施稳经济系列政策措施，工业企业复工复产扎实推进，企业利润恢复加快，当月利润由降转增，行业结构有所改善。

二季度以来，受部分地区疫情多发散发影响，工业企业效益承压明显。6月份，随着产业链供应链明显修复，规模以上工业增加值同比增长3.9%，企业营业收入增长8.6%，均连续两个月回升，较4月份的低点分别提高6.8和7.2个百分点，收入增速已接近近年平均水平，生产销售继续边际改善，企业效益逐步恢复。

多数行业利润回升，部分行业利润增长较快。6月份，在41个工业大类行业中，有23个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增，占56.1%。有21个行业利润同比增长，行业增长面为51.2%，其中15个行业利润实现两位数增长。

制造业利润占比提高，上下游利润分化有所缓解。6月份，随着中下游行业效益持续改善，工业三大门类利润增速差距有所缩小。采矿业利润同比增长77.9%，增速较上月有所回落；制造业利润同比下降9.0%，降幅较上月收窄9.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长13.1%，利润由降转增。制造业利润占规模以上工业的比重为76.2%，较上月提高2.6个百分点，工业企业利润行业结构进一步改善。

装备制造业利润由降转增，汽车行业利润大幅增长。6月份，受益于产业链供应链持续恢复，装备制造业利润由5月份同比下降9.0%转为增长4.1%，连续两个月回升，拉动规模以上工业企业利润增速较上月回升4.0个百分点。其中，汽车制造业因上海、吉林等汽车主产地加快复工复产，利润由下降转为大幅增长47.7%，是拉动工业企业利润回升作用最大的行业；仪器仪表、通用设备、专用设备行业利润分别增长20.0%、5.0%、2.8%，利润均由降转增；电气机械行业利润增长27.7%，保持快速增长。

消费品制造业利润降幅收窄。6月份，随着消费市场继续恢复，消费品制造业效益有所改善，利润虽然同比下降11.7%，但降幅较上月收窄6.7个百分点。其中，纺织服装、家具、印刷、农副食品加工行业利润分别增长44.7%、20.6%、3.8%、1.9%，均由降转增；化纤、造纸行业利润降幅均较上月明显收窄；酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长21.0%、15.4%，继续保持较快增长。

朱虹表示，总体看，工业企业利润恢复加快，利润行业结构出现积极变化。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，工业企业利润增速仍处低位，企业成本持续上升，企业亏损面仍然较大，部分企业生产经营仍面临较多困难。下阶段，要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，继续推动稳定工业经济一揽子政策措施落地见效，不断扩大有效投资、提振消费需求，加大减税降费、助企纾困力度，为工业经济持续稳定恢复创造更多有利条件。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 02 版）

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