本报上海7月27日电 （记者田泓）第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。记者从今天举行的第五届进博会开幕倒计时100天新闻通气会获悉：目前，第五届进博会签约面积约占规划面积的85%，各项工作进展顺利，正按计划有序推进。

第五届进博会企业展将维持六大展区设置，即食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易展区。新设农作物种业和人工智能等专区，拓展创新孵化专区，在汽车、技术装备、医疗等领域基础上新增体育、时尚设计等题材。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，在签约参展企业中，世界500强和行业龙头企业有270余家，回头率近90%。力拓、必和必拓、蒂森克虏伯、吉利德等世界500强首次参展。挪威、比利时等国多家组展机构首次加入进博合作网，组织当地中小企业集中参展。RCEP各成员国均有企业计划参展。

第五届进博会国家展将继续邀请有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示。今年将运用先进技术，搭建形式更多样、内容更丰富的国家形象“云展厅”。截至目前，已有意大利、巴西、泰国等近50个国家确认参展。

第五届虹桥国际经济论坛以“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”为主题，突出“开放引领”，分论坛分为“开放共担”“开放共治”“开放共享”三个板块，将发布《世界开放报告2022》和最新世界开放指数。

着力提升参展客商获得感，第五届进博会支持举措更加有力。积极推动税收优惠、通关便利、市场准入等支持政策常态化，发布搭建费支持等特别措施，增加最不发达国家企业免费摊位数量，将相关资源向中小企业倾斜。

据了解，上海将进博会地方法规列为今年立法计划正式项目，力争在第五届进博会举办前颁布实施。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 04 版）

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