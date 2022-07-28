天舟三号货运飞船受控再入大气层
2022年07月28日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月27日电 （记者余建斌）记者从中国载人航天工程办公室获悉：天舟三号货运飞船于7月27日11时31分受控再入大气层。飞船绝大部分器件已烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。
2021年9月20日，天舟三号货运飞船发射入轨，为空间站送去航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分科学实验载荷和推进剂等约6吨物资。在轨运行期间，天舟三号货运飞船先后与天和核心舱组合体进行了两次交会对接，进行了绕飞试验。与天和核心舱组合体分离后，还开展了空间技术试验，为空间站在轨建造和运营管理积累了重要经验。
《 人民日报 》（ 2022年07月28日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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