本报记者 苏 滨

将发酵好的糟醅装进甑子，打开蒸汽阀门，伴着缕缕酱香，白酒缓缓流出……贵州省仁怀市一家酒企的生产车间里，正进行今年第五轮次取酒。“这是刚取的酒，酒体比较干净，细品之下有酱香味儿……”游客郑伟一边听讲解，一边拍照记录：“白酒怎么酿造，估计大多数人都一知半解。下回我想带家人来，让他们也多多了解传统技艺。”

近年来，仁怀市获得一系列荣誉：全国百强县市、全国文明城市、国家生态文明建设示范市……在这里，一幅百姓富、生态美的画卷正徐徐铺展。

“以酱香白酒为首位产业，狠抓主导产业、龙头企业、产业链条和生态环保等，推动经济社会高质量发展。”仁怀市市长李颖说。

仁怀发展壮大酒产业，优化产业布局，逐渐实现“数量从多到少、规模从小变大、布局从散向聚”的变化。同时，仁怀加速延伸产业链条，完善电商、仓储、包装、物流等配套服务功能。截至目前，全市仅酒盒、酒瓶等包材相关企业（个体）就有2842家，白酒生产与销售产业实现就业15万人以上。2021年，全市规模以上白酒企业总产值582.35亿元，占规模以上工业总产值的96.8%。

早晨八九点钟，在坛厂街道，身穿统一工装上班的人们沿着道路渐次聚拢，家住枇杷社区的陈清波便是其中一员。“以前，一个月拿3000块钱，现在工资翻番，有奔头。”2017年，看到贵州贤俊龙彩印有限公司招工，陈清波报了名，5年间从学徒工成长为技术骨干，当上了车间主管，“公司还组织我们到深圳学习培训。在这里，只要肯踏实学，都有上升空间和机会。”

牢牢守好发展和生态两条底线，仁怀在发展壮大白酒产业的同时，持续推进厂区管网改造、废水应急池建设、污水处理厂扩容升级等系列工程。目前，全市建有8座白酒废水集中处理厂，实现核心产区工业废水收集处理全覆盖。同时依托划定的赤水河流域保护红线，严格落实防污治污，严把项目建设，做好仁怀段的生态恢复与保护。

“我们投入5000多万元进行改造升级，废水处理能力提高到每天3000吨，处理后的废水能达到行业规定的最高标准。”在茅台镇石火炉白酒废水处理厂，现场负责人李四维指向排水口，介绍新变化，“我们还自主研发了超滤、纳滤系统，排水口间隔15分钟取一次样，结果随检随报，一旦发现异常，马上检查处理。”

随着赤水河流域生态改善，以酒文化为载体，仁怀探索酒旅融合新模式，先后改造建成杨柳湾商业街、1915广场、茅台白酒一条街等一批景观景点。同时结合红色资源，陆续推出6条精品旅游线路及赤水河流域生态游产品，提升游客体验。

走进茅台镇1915广场，一家特色小吃店食客盈门，店主张敬州正忙着招呼客人。“暑期是旅游旺季，不少游客喜欢来这儿吃碗冰粉，消暑解馋。”张敬州说。

47岁的张敬州10多年前迁来茅台镇，曾经营一家粉面小店。近年来，随着当地生态环境改善和基础设施完善，旅游业日渐兴起，他看准时机将店面改成特色小吃店，一年净赚10多万元，“政府还以补贴方式支持片区店面统一装修，人气肯定越来越旺！”

2021年，仁怀共接待游客769.71万人次，其中过夜游客293.57万人次；实现旅游总收入79.47亿元。旅游业正成为仁怀又一支柱产业。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 13 版）

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