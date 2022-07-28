原标题：以高质量发展奋进新时代 太平人寿召开2022年年中工作会议

7月26日，太平人寿保险有限公司在上海以视频方式召开2022年年中工作会议。会议深入学习和贯彻中国太平保险集团年中工作会议精神，总结上半年经营成果，将经营全面融入国家社会发展大局，以高质量发展奋进新时代，为稳经济、稳增长贡献太平力量。

中国太平集团党委委员、执行董事、副总经理肖星受集团委托参加会议，肖星受充分肯定了太平人寿上半年成绩，并指出太平人寿要全面准确贯彻集团年中工作会议精神，坚定信心，以更加积极的态度看待形势，强基固本，以更加努力的工作适应和改变形势，加强党建，为高质量发展提供坚强保证，坚定不移推动价值成长，以攻坚克难的拼搏精神奋力推进高质量发展。

太平人寿党委书记、总经理程永红总结公司上半年经营成果，指出太平人寿面对复杂的市场环境和严峻挑战，深入贯彻落实党中央各项决策部署，发挥金融央企成员公司的责任担当，在集团公司的领导下，以奋进者的昂扬姿态，全力推动公司高质量发展，核心业务稳中有进，业务品质指标保持行业领先，总人力较上年末保持正增长，价值导向成效明显，发展质量稳步提升，为稳经济、稳增长作出积极贡献。

在保持稳健发展的同时，太平人寿更将经营全面融入国家社会发展大局，拼服务逆势突围，促创新破局成长，在不确定环境下，全力为消费者提供确定的支持和保障。

2022年上半年，太平人寿累计为30.25万位客户提供理赔服务，平均每天赔付金额近2600万元，每天赔付件数超2100件；吸引并培育更多的行业人才，让他们在太平成为卓越的保险企业家，为国家稳就业、促就业、保就业分忧解难；不断提升服务大湾区战略力度，扎实推进乡村振兴工作，加大保险资金支持实体经济力度，积极拓展普惠性和政企保险业务，全力构建多层次民生保障体系；深化医康养布局，加快数字化转型，将更加简单和美好体验带给消费者；上半年全系统120余家机构处于疫情封控状态下，上海总部带领全系统积极应对，确保工作不停顿、服务不掉线，全力打赢疫情防控保卫战。

2022年下半年，太平人寿持续将服务国家战略、保障民生安全的宗旨融入自身高质量发展规划之中，立足自身专业优势，不断增强服务能力，为经济社会稳健发展提供有力支撑。

集团领导，富杰保险中国区负责人，驻集团纪检监察组副组长，太平金融稽核相关领导，太平人寿总公司总经理室成员、工会主席，太平日本总经理室成员，太平人寿总公司各部门正、副职及科室负责人，各级机构负责人及各业务系列外勤总监及以上职级人员，在现场或通过视频参加会议。

(责编：曹淼、李源)