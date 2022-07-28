原标题：“秒”级融资服务助企纾困升级 北京交行服务小微跑出新速度

近年，交通银行从供应链金融场景中客户的痛点出发，与金网络（北京）电子商务有限公司设立的航信平台联合打造“交航信”产品，为核心企业及供应商提供便捷高效的金融服务。为不断提升服务质效，双方持续迭代优化产品，创新推出秒放功能，该功能下供应商客户可通过“一键式”签约，实现全流程线上开展、无人工干预、融资“秒级”到账。

“年初、季末都是我们的用款高峰，关键时点每周要提款3到5次，在今年疫情突发情况下，融资资金到账的时效性成为我们维持经营的关键因素。”北京一家小企业的负责人说。交通银行北京市分行了解到企业需求痛点后，积极响应北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的相关政策，利用“交航信”秒放功能，帮助客户将平均放款时间从以前的1-2天缩短至1分钟以内。供应商客户全程线上申请、放款秒级到账的便捷融资，大幅缓解了企业收款周期长、流动资金紧张的局面。

通过建立交行与航信平台系统的交互，“交航信”秒放功能将“应收账款获取”“融资合同生成签署”“放款审核”等多个流程场景集成联动。核心企业通过航信平台对应付账款进行确权并签发航信，供应商获得航信后可在航信平台或交行网银通过一步录入、一步授权，实现全流程无纸化自动放款，体验“一键式”融资，有效解决传统融资业务流程长、资料繁琐和时效性差等问题。

“以前我们一笔放款光行内流程就需要1天左右，客户着急我们也着急。现在通过秒放功能，我们在系统上维护好关键信息，就可以帮助客户实现秒级融资了。在便捷客户的同时，我们自己的业务效率也得到很大提升。”交行北分某支行客户经理说。

据了解，截至今年6月末，交通银行“交航信”产品累计服务供应商融资规模突破300亿元，服务制造、建筑、医疗、零售、新能源、新材料等众多行业的核心及链属企业近8000家，其中北京市分行融资总额突破160亿元，有效地帮助了中小微链属企业纾困解难。“交航信”秒放功能自投产以来，极大地提升了交行服务效率，满足了实体企业的资金需求，体现了交通银行积极贯彻落实国家服务实体经济、保链稳链、服务国家重点战略的工作部署，助力稳住经济大盘、为实体经济加快复苏贡献力量。

(责编：曹淼、李源)