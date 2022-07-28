人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北京交行“秒”级融资服务助企纾困升级 

2022年07月28日08:09 | 来源：北京日报客户端
小字号

原标题：“秒”级融资服务助企纾困升级 北京交行服务小微跑出新速度

　　近年，交通银行从供应链金融场景中客户的痛点出发，与金网络（北京）电子商务有限公司设立的航信平台联合打造“交航信”产品，为核心企业及供应商提供便捷高效的金融服务。为不断提升服务质效，双方持续迭代优化产品，创新推出秒放功能，该功能下供应商客户可通过“一键式”签约，实现全流程线上开展、无人工干预、融资“秒级”到账。

　　“年初、季末都是我们的用款高峰，关键时点每周要提款3到5次，在今年疫情突发情况下，融资资金到账的时效性成为我们维持经营的关键因素。”北京一家小企业的负责人说。交通银行北京市分行了解到企业需求痛点后，积极响应北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的相关政策，利用“交航信”秒放功能，帮助客户将平均放款时间从以前的1-2天缩短至1分钟以内。供应商客户全程线上申请、放款秒级到账的便捷融资，大幅缓解了企业收款周期长、流动资金紧张的局面。

　　通过建立交行与航信平台系统的交互，“交航信”秒放功能将“应收账款获取”“融资合同生成签署”“放款审核”等多个流程场景集成联动。核心企业通过航信平台对应付账款进行确权并签发航信，供应商获得航信后可在航信平台或交行网银通过一步录入、一步授权，实现全流程无纸化自动放款，体验“一键式”融资，有效解决传统融资业务流程长、资料繁琐和时效性差等问题。

　　“以前我们一笔放款光行内流程就需要1天左右，客户着急我们也着急。现在通过秒放功能，我们在系统上维护好关键信息，就可以帮助客户实现秒级融资了。在便捷客户的同时，我们自己的业务效率也得到很大提升。”交行北分某支行客户经理说。

　　据了解，截至今年6月末，交通银行“交航信”产品累计服务供应商融资规模突破300亿元，服务制造、建筑、医疗、零售、新能源、新材料等众多行业的核心及链属企业近8000家，其中北京市分行融资总额突破160亿元，有效地帮助了中小微链属企业纾困解难。“交航信”秒放功能自投产以来，极大地提升了交行服务效率，满足了实体企业的资金需求，体现了交通银行积极贯彻落实国家服务实体经济、保链稳链、服务国家重点战略的工作部署，助力稳住经济大盘、为实体经济加快复苏贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林业和草原局：全国退耕还林还草综合效益总价值量超2.4万亿元
　　人民网北京7月27日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，日前，《退耕还林综合效益监测国家报告（2020）》（以下简称《报告》）发布，这是首个全国退耕还林还草生态、经济和社会三大效益进行综合评估的报告。《报告》显示，2019年，全国退耕还林还草综合效益总价值量为24050.46亿元，其中生态效益14168.64亿元、经济效益2554.86亿元、社会效益7326.96亿元。…
中电联发布报告：预计下半年全社会用电量同比增长7%左右
　　人民网北京7月27日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布的《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》(以下简称《报告》)显示，今年上半年全国电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡，预计下半年全社会用电量将同比增长7%左右，增速比上半年明显回升，全年全社会用电量增速处于年初预测的5%-6%预测区间的下部。 中电联举行上半年全国电力供需形势分析预测报告发布会。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部