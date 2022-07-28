仲 音

今年老挝新年泼水节，不少当地新人以中老铁路车站为外景地拍摄婚纱照，发自内心地分享幸福感。温馨的场景，为共建“一带一路”写下生动注脚。

“共建‘一带一路’倡议，目的是聚焦互联互通”“‘一带一路’建设秉持的是共商、共建、共享原则，不是封闭的，而是开放包容的”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央结合新的历史条件，继承和发扬丝路精神，提出“一带一路”倡议，赋予古丝绸之路以全新的时代内涵。秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，持续推进沿线国家政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，共建“一带一路”逐渐生根发芽、开花结果。

时间是最客观的见证者。有的地区有了高速公路，有的国家有了跨海大桥，“钢铁驼队”中欧班列奔驰不息、联通万里，中国与共建国家知识产权合作、法治合作、税收合作等不断走深走实，经贸规则持续完善……“一带一路”倡议提出9年来，基础设施“硬联通”扎实推进，规则标准“软联通”亮点纷呈。今天，沿线国家和地区人民的生活发生巨大改变，“一带一路”成为名副其实的繁荣之路、开放之路。

开放带来进步。发展中国家要实现经济增长、民生改善，离不开开放合作、开放共享的世界经济，离不开互联互通创造的发展空间。哈萨克斯坦长期以来苦于没有出海口，商品进出口一度受到极大限制。如今，一条条铁路和公路过境哈萨克斯坦，中哈连云港物流合作基地更成为该国直抵太平洋的“出海口”。当地人感叹：中国，就是哈萨克斯坦的大海！随着共建“一带一路”高质量发展不断推进，陆、海、天、网“四位一体”互联互通布局不断完善，将助力更多发展中国家突破发展瓶颈，更好融入全球产业链、供应链、价值链。

促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路。当前，世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。困难挑战面前，“一带一路”合作逆风前行，为各国抗疫情、稳经济、保民生发挥了重要作用。从亚洲到中东到非洲，从中巴经济走廊到中阿产能合作示范园再到莫桑比克马普托—卡腾贝大桥，“一带一路”合作在共建中不断取得积极进展。中国还同30多国一道发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，为共建国家提供新冠疫苗援助，派出援外医疗队，深化抗疫合作。实践证明，人类是休戚与共的命运共同体，各国促进互联互通、坚持开放包容，才能携手战胜前进道路上的风险挑战，实现互利共赢、共同发展。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”习近平主席一再重申，中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。从推动共建“一带一路”，到举办进博会、服贸会、广交会、东博会等经贸盛会，再到高质量实施区域全面经济伙伴关系协定……不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。面向未来，中国将继续扩大高水平对外开放，坚持高标准、可持续、惠民生的目标，积极推进高质量共建“一带一路”，以开放姿态不断融入世界，以自身发展促合作共赢，以实际行动推动构建开放型世界经济，进一步向世界打开机遇共享之门。

浩渺行无极，扬帆但信风。今天，历经风雨洗礼，丝路精神更显珍贵。携手同心、行而不辍，共建“一带一路”必将蓄积更强劲动力，迎来更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)