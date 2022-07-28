本报记者 王昊男

7月24日，海南文昌，长征五号B遥三运载火箭搭载“问天”顺利升空。千里之外，中国航天科工三院306所，张昊与一群年轻人欢欣鼓舞。他们研制的高性能纳米气凝胶隔热材料，再一次完美护航。

气凝胶，被科学界誉为“改变世界的神奇材料”。“它的密度可以做到比空气还小，导热系数比静态空气还低，是世界上最轻的固体。”实验室里，306所热防护材料专业创始人之一、副所长张昊很自豪，“我们研制的高性能纳米气凝胶隔热毡产品，一直被用于火箭发动机燃气管路隔热层，轻薄、稳定、可靠。”

“极寒”与“极热”是人类探索太空必然面临的考验。从长征五号运载火箭发动机工作时上千摄氏度的极热，到“祝融号”火星车在火星表面零下100多摄氏度的极寒，306所研制的气凝胶材料从未缺席。而就在十几年前，我国在这一领域还是白纸一张。

2007年，27岁的张昊从中科院博士毕业。他婉拒了多家知名企业的邀请，来到306所。“我从没后悔过当初的选择，在这里，有我热爱的事业，有我为之奋斗的目标。”张昊说。

那时的“气凝胶”一词，对于张昊而言，还只是文献中的文字。既没有样品，更没有技术细节，全靠自己摸索。因为太专注于实验，张昊的眼角膜甚至被灼伤，一度住院。

上千种配方，上千次的失败，上千次的重新开始。功夫不负有心人，张昊终于做出了性能优异的气凝胶样品。

难题接踵而至。要实现气凝胶大规模生产和工程化应用，离不开大型的二氧化碳超临界干燥设备。“当时国内没有，而国外设备动辄上千万，我们仅有一台20L容积的实验室级设备。”张昊和同事们决定自己干。“那时候，我们一天到晚都在实验室，午饭晚饭都是直接送到实验室门口。”160L、1500L……经过不断的试验积累和艰苦攻关，张昊和同事们攻克了一系列技术难题，搭建起了当时国内最大的超临界干燥设备，气凝胶的批量工程化生产成为现实。

选择了航天事业，就选择了义无反顾。“现在我们的团队成员平均年龄不到30岁，别看年龄都不大，但每个人都是好样的。”历经10余年的不懈奋斗，在张昊的带领下，306所科研人员研制开发出了使用温域覆盖1500摄氏度至零下200摄氏度的系列化气凝胶材料产品，申报相关专利200余项，获授权专利50余项，先后荣获国家科技进步奖二等奖、中国专利金奖等荣誉。

星空浩瀚，航天事业离不开几代人的接续努力，更离不开各个工种环节的配合支撑。

张昊与同事们日常工作是默默无闻的，但作为航天人的豪情已刻入他们的骨子里。“我们研发的气凝胶产品，目前已经应用到多个领域。”张昊说，干这一行没有捷径可言，“只有耐得住寂寞，扑得下身子，才能在关键时刻顶上去。”

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)