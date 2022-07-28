本报评论部

习近平经济思想为准确把握经济社会发展逻辑、推进社会主义经济建设提供了正确指引，展现出强大的真理力量

一系列重要理论成果，适应当代中国国情和时代特点，有力指导了我国经济发展实践，开创经济发展新局面

“中国这十年”系列主题新闻发布会上，一组组数据，折射出中国经济发展的澎湃活力：从2012年到2021年，我国制造业增加值从16.98万亿元增加到31.4万亿元；我国高技术产业营业收入从9.95万亿元增长到19.91万亿元，规模翻了一番；单位GDP二氧化碳排放量累计下降大约34%，风电、光伏发电等绿色电力的装机容量和新能源汽车产销量都位居世界第一……经济发展迈上新台阶，背后是我们党对经济发展规律认识的深化。

马克思主义政治经济学“最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”，其科学性品格集中体现在通过生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动分析，揭示人类社会发展等一系列客观规律。在《习近平经济思想学习纲要》中，从加强党对经济工作的全面领导到坚持以人民为中心的发展思想，从坚持问题导向部署实施国家重大发展战略到大力发展制造业和实体经济，习近平经济思想始终坚持马克思主义基本原理，坚持用马克思主义观察时代、把握时代、引领时代，坚持用马克思主义政治经济学之“矢”射新时代中国经济发展之“的”，深刻回答了许多重大理论和现实问题，具有鲜明的科学性，开拓了中国特色社会主义政治经济学的新境界。

习近平总书记强调：“我们要立足我国国情和我们的发展实践，深入研究世界经济和我国经济面临的新情况新问题，揭示新特点新规律，提炼和总结我国经济发展实践的规律性成果，把实践经验上升为系统化的经济学说”。习近平经济思想坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义科学世界观方法论认识世界、改造世界，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，系统阐述了新时代我国经济发展的根本保证、根本立场、历史方位、指导原则、路径选择、鲜明主题等一系列重大理论和实践命题，深入提炼和总结我国经济发展实践的规律性成果，构建起科学完备、逻辑严密的思想理论体系，为准确把握经济社会发展逻辑、推进社会主义经济建设提供了正确指引，展现出强大的真理力量。

从指出“发展必须是遵循经济规律的科学发展，必须是遵循自然规律的可持续发展”，到要求“在把握规律的基础上实现变革创新”，正是因为习近平经济思想科学分析新时代我国经济社会发展呈现的新变化、新特点，我们才能在这一科学理论的指引下深入把握规律、积极运用规律，推动中国经济巨轮劈波斩浪、行稳致远。比如，强调既要“有效的市场”，也要“有为的政府”，既发挥了市场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优越性；提出坚持新发展理念，深化了我们党对社会主义经济发展规律的认识，为我国进入新发展阶段、构建新发展格局提供战略指引；要求统筹发展和安全，办好发展安全两件大事，实现高质量发展和高水平安全良性互动……一系列重要理论成果，适应当代中国国情和时代特点，有力指导了我国经济发展实践，开创经济发展新局面。

风雨不动安如山，赖有砥柱立中流。在风云变幻的世界经济大潮中，能不能驾驭好我国经济这艘大船，是对我们党的重大考验。面对极其复杂的国内外经济形势，面对纷繁多样的经济现象，深入学习贯彻习近平经济思想，有利于我们掌握科学的经济分析方法，认识经济运动过程，把握经济社会发展规律，提高驾驭社会主义市场经济能力，更好回答我国经济发展的理论和实践问题。坚持认识规律、把握规律、遵循规律，更好地按经济规律办事，我们就能准确识变、科学应变、主动求变，不断推动我国经济社会迈向高质量发展。

回顾过去，我国经济发展进程波澜壮阔、成就举世瞩目，蕴藏着理论创造的巨大动力、活力、潜力。展望未来，深入学习贯彻习近平经济思想，把握历史脉络，找到发展规律，推动理论创新，扎实做好经济社会发展各项工作，中国经济航船定会破浪前行、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)