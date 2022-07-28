杨文明

高山云雾出好茶，独特的生态环境让云南永德大雪山的茶叶远近闻名。临沧市永德县乌木龙彝族乡石灰地村村民司军海说：“以前为了采茶，有些村民会擅闯保护区。现在，保护区给我们发放茶苗，还请专家手把手地教。”近年来，云南永德大雪山国家级自然保护区的巡查执法越来越严，生态种植的大理茶产量也越来越高，茶经济逐渐壮大起来。生态保护与绿色发展找到了平衡点，当地人倍加呵护绿水青山。

绿水青山就是金山银山。近年来，生态优先、绿色发展成为社会共识。昆明市禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡一名干部说：“只有守得住青山，才会有金山银山。”对于生态保护区而言，如何在守护绿水青山的同时引导群众走好转型发展之路，是一道新课题。从实践来看，推动高质量发展不能走老路，而要将生态优势变成经济优势，在发展中保护生态环境，以良好生态环境助力可持续发展。

划定生态红线、推动绿色发展，顺应了经济社会发展大势。在永德大雪山国家级自然保护区，砍柴、放牧曾经是周边群众不可或缺的“活计”，一个重要原因是“吃不饱，只能上山放牧、挖点野菜”。如今，当地生产生活条件改善，砍柴早已被淘汰，不少群众外出务工，保护区开发强度也日益降低。特别是近年来，随着脱贫攻坚战取得全面胜利，群众致富有了新路子，生活方式发生了新变化。保护区的一名干部感慨：“有了经济基础，就有了保护能力。”实践表明，经济发展和生态保护相辅相成，生态环境也是经济发展的要素。只有顺势而为，良好生态环境才能护航人民的美好生活，成为经济社会持续健康发展的有力支撑。

提升绿水青山的“颜值”，做大金山银山的“价值”，离不开广大群众的参与。当年，云南轿子山国家级自然保护区为保护环境，决定生态移民，一些群众刚开始不理解，后来，当地推动发展林下经济、旅游业，群众实现创收增收，逐渐定下心来。同样，为避免过度放牧、采摘野生古树茶给保护区带来破坏，永德大雪山国家级自然保护区给周边群众免费发放茶苗、开展茶叶种植技术培训，引导群众科学有序发展生态经济。事实证明，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。充分发挥生态环境的优势，因地制宜选好发展产业，有利于经济效益、社会效益、生态效益同步提升。

守护绿水青山，铸就金山银山，关键看行动与实效。一方面，应持续巩固脱贫攻坚成果，让更多群众能走出去致富，减少对自然保护区的索取；另一方面，也应大力发展乡村产业，加强技能培训，让人们有活干、能增收。近年来，石灰地村的放牧农户减少至六七户，原因就在于茶产业快速发展，群众在种茶管茶中得到收益。人不负青山，青山定不负人。聚焦重点、精准发力、形成合力，用实际行动践行绿色发展理念，就能不断增强群众的获得感。

（作者为本报云南分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)