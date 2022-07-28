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隧道工程加速建设（新时代画卷）

2022年07月28日09:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　芜湖城南过江隧道是安徽省大直径盾构过江隧道。图为安徽省芜湖城南过江隧道工程右线隧道里，中铁十四局技术人员正在施工作业。
　　肖本祥摄（影像中国）

　　天津地铁11号线学苑北路站至海河东路站盾构区间施工时，工作人员在维护隧道施工用电。
　　新华社记者 赵子硕摄

　　湖北省襄阳市东西轴线（襄江大道）鱼梁洲过江隧道最后一节巨型沉管安装成功。鱼梁洲过江隧道全长5.4公里，是整体建设规模较大的内河沉管隧道。
　　杨 东摄（影像中国）

　　兰州至海口国家高速重庆至遵义段（贵州境）扩容工程项目桐梓隧道T7合同段进口端双幅掘进突破1万米大关，进口工区与2号斜井工区实现顺利贯通，取得重大突破，为全隧贯通奠定了坚实基础。图为桐梓隧道进口端。
　　邓 刚摄（影像中国）

　　浙江省绍兴市新昌县金甬铁路新昌段大庄隧道施工现场，工作人员正在紧张忙碌。
　　潘伟峰摄（影像中国）

　　隧道开凿图解，出自图书《这里是中国2》。
　　星球研究所供图

　　道路通，百业兴。在广袤的中华大地上，一条条隧道联通四方，让天堑变通途。从高原到江底，乃至城市地下，条条长龙钻山穿水入地，突破地理条件的限制，让交通更加畅通。

　　不断建成的隧道工程，让大山里丰富的物产走向全国，让隔江隔海相望的人们便利出行。每一条隧道都凝聚着建设者辛劳的汗水、创新的智慧。如今，各地隧道工程加速建设，助力综合立体交通网络不断延伸拓展。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月28日 12 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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