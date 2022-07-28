本报北京7月27日电 （记者李红梅、邱超奕）27日白天，我国有10省份部分地区出现大到暴雨。中央气象台预计，27日夜间至29日，西南地区东部、内蒙古东部、京津冀、黄淮、东北地区等地将有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨，伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。中央气象台27日18时继续发布暴雨蓝色预警。

未来10天，我国南方大部仍将持续高温天气，30日前后，江南、华南高温范围和强度将有所减小。中央气象台27日18时继续发布高温橙色预警。

根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于27日18时启动防汛四级应急响应。国家防总办公室、应急管理部27日组织防汛专题视频会商调度，要求相关地区防指高度重视强降雨防范应对工作，进一步压紧压实防汛责任。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 15 版）

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