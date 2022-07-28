本报记者 宋豪新

“早些年，庙湾村路况差，村民们去镇上赶个集要用1个多小时。”全国人大代表、西南交通大学交通运输与物流学院教授罗霞回忆起当年的四川省成都市大邑县庙湾村，眼前似乎还是那灰扑扑的农村土路。

在罗霞的建议下，大邑县交通运输局对村里原本只有3米宽的穿村公路进行了拓宽改造。宽敞的公路铺上了沥青混凝土，道路两侧还进行了整体规划设计。道路改造后，农村客运旋即开通，村民出门就能上车直奔县城。

这是条民生路，也是条民心路。“在实施精准扶贫、繁荣农村经济、促进农业产业发展、提高农民生活水平等方面，交通运输发挥着十分重要的作用。”罗霞说。

交通基础设施建设，特别是乡镇公路桥梁的建设一直是罗霞关注的重点领域。

来到四川省雅安市雨城区望鱼镇罗坝村，晨光熹微中，海子山旅游公路依山蜿蜒盘旋，直抵海子山山口，沿途森林茂密、景致怡人。而在2020年以前，这里的村民出行只能靠一条村里早年集资修的“毛糙路”。

“以前每年夏季汛期，这条通村‘毛糙路’都会被山洪冲毁，年年修、年年垮。”罗坝村党支部书记刘江华介绍，由于山势陡峭，汛期大量雨水汇流聚集，道路容易被毁，村民出行极为不便。

罗霞在罗坝村调研时发现，道路不便不仅影响村民出行，也对当地产业发展造成严重阻碍。于是，罗霞向相关部门提出“对雨城区望鱼镇范围内公路进行提升改造”的建议。

如今，道路基础设施条件大大改善。在提档升级的村道上，行人、车辆畅行无阻，农村面貌焕然一新。

路网通达为罗坝村迈向乡村振兴打下了坚实的基础。“不仅村民出行方便，农文旅融合的度假区项目也落户这里，解决了本村村民务工问题，更带动了周边村民就地就业。”罗霞说，要致富先修路，更要修好路，这是越来越多的群众对发展与民生的共识。

一条条畅通公路串联起山美水美的村庄，一个个在建项目支撑起村民增收致富的希望。

基础设施改善了，如何打通“农村物流路”成了罗霞关注的重点。今年4月，罗霞带队到成都市简阳市开展调研。她对当地县乡村三级物流体系建设情况格外留心。“根据此次调研走访发现，我国农村物流在基础设施、物流信息化智能化、人才支撑等方面还存在与农村居民的生产生活需求匹配不充分的情况。”罗霞表示，她将针对农村地区物流服务对象和服务需求特点，建议相关部门注重加强现代物流信息化、供应链智能化等技术在农村物流中的开发应用。

从推动农村公路建设改造，到加强农村物流发展，再到促进乡村振兴，履职以来，罗霞通过一个个意见建议，为农村交通基础设施建设贡献智慧力量，助力农产品从田间地头快速抵达百姓餐桌。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)