乙 智

为回应社会关切，进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延趋势，切实维护网络生态、市场经济秩序和广大人民群众合法权益，近日，公安部网安局在全国范围内启动为期6个月的依法打击整治“网络水军”专项工作。

你是否也遇到过类似场景——电商平台购物时，全是整齐划一的“优质好评”；商品推广链接中，尽是用户“真实体验”的正向反馈；网络直播时，成群结队的“粉丝”涌入直播间……这些看似“人气活跃”的景象，很容易吸引用户注意，获取用户信任。然而，这背后，往往是“网络水军”用“专业术语”烘托高涨氛围，掩盖真实声音。这些虚假数据泡沫大规模注入，导致真实的诉求与声音被淹没，虚假信息、劣质商品充斥平台，真正优质的信息和商品被掩盖，消费者难辨真伪、更易上当受骗，最终形成网络空间中的“劣币驱逐良币”效应。

“网络水军”并不只是影响网络用户的购买决策和信息接收。当大量的定向特制虚假信息出现在网络空间，其破坏的是公平竞争的市场秩序，侵蚀的是网络空间的信任基础，污染的是网络环境的诚信土壤。更值得关注的是，“网络水军”已经潜滋暗长成为一条分工明确的黑灰产业链，有的在利益驱动下，通过发布违法有害信息“造热点”“蹭热点”，意图操控或扰乱网上舆论；有的利用炒作负面信息实施敲诈勒索，侵害群众合法权益；有的非法提供有偿删帖和刷量控评炒作服务，破坏网络空间管理秩序。

近年来，公安机关依托“净网”系列专项行动，持续对“网络水军”相关违法犯罪依法开展侦查打击，近3年侦办相关案件600余起，抓获嫌疑人4000余名。2022年“清朗”系列专项行动明确加强对流量造假、黑公关、“网络水军”全过程、全链条的治理。这将有效遏制“网络水军”的滋生蔓延。

然而，整治“网络水军”牵扯面广、利益主体多元，难以一蹴而就，需要久久为功。在此过程中，既要治理已有的“网络水军”乱象，也要警惕可能出现的乱象“变种”；既要紧盯身处“前台”的“网络水军”，也要对“幕后”的黑灰产业链“溯源”和“断链”。相关部门既要“以打开路、以打促治”，也要紧密配合，携手加强网络生态综合治理；对于平台而言，要压实自身主体责任，按照法律规定，严格审核平台内相关内容，精准高效地铲除虚假流量和违法信息；对于商家和用户而言，要擦亮双眼，辨别网络虚假信息，一旦受到侵害，要及时拿起法律武器维护自身的合法权益。

网络空间是亿万民众共同的精神家园，真实和诚信是其重要根基，容不得掺假和注水。要以跨平台、全方位、法治化的机制手段，构建网上网下协同共治体系，才能不断压缩其生存空间，铲除其滋生土壤，更高效、更精准地整治“网络水军”及相关黑灰产业，营造清朗的网络空间。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 19 版）

(责编：赵竹青、陈键)