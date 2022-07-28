原标题：5年期以上LPR连续2个月保持不变——贷款报价利率改革效能持续释放

7月20日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，报价均与上月持平。截至目前，1年期LPR已连续6个月“按兵不动”，5年期以上LPR连续2个月保持不变。

7月份LPR报价保持不变符合市场普遍预期，业内人士认为，主要原因在于LPR的定价之锚——中期借贷便利（MLF）当月进行了平价续做。民生银行首席经济学家温彬分析，7月15日，央行等额续做1000亿元1年期MLF，中标利率2.85%，保持不变。LPR利率与MLF挂钩，在MLF利率未做调整的背景下，7月份LPR报价的定价基础没有发生变化。

除了MLF平价续做，银行净息差承压也是推动7月份LPR报价维持不变的一个重要因素。东方金诚首席宏观分析师王青认为，LPR报价在MLF利率基础上加点形成。加点方面，近期未出台其他新的银行降成本措施，而6月份贷款规模大幅冲高，贷款利率处于历史最低水平附近。由此，无论从银行资金成本还是贷款市场供需平衡角度看，7月份报价行都缺乏下调加点的动力。

近年来，商业银行净息差整体处于下行通道。银保监会数据显示，2022年一季度末，商业银行净息差为1.97%，降至2%以下，环比2021年末下行11个基点。二季度以来，根据央行最新数据，6月份新发放企业贷款利率为4.16%，较3月末继续下降20个基点，比上年同期低34个基点，创下历史新低。同期，在央行持续优化政策利率体系和加强存款利率监管下，6月份新吸收定期存款利率为2.5%，比上年同期低16个基点。

从房贷利率看，贝壳研究院数据显示，今年6月份监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.42%，二套利率为5.09%，分别较上月回落49个、23个基点，再创2019年以来新低。其中，有56%的城市首套、二套房贷利率已降至下限，这意味着，有近58个城市首套贷款利率降低到4.25%，二套利率降至5.05%。

“存款利率市场化改革下，银行存款成本虽下行明显，但在供需失衡、存款定期化加剧、下调首套房贷款利率下限和大幅下调5年期以上LPR报价的作用下，存款利率下降幅度低于贷款利率，对息差形成挤压。”温彬认为，复杂的内外经济环境下，商业银行净息差预计仍将呈现下行态势，短期内再次下调LPR动力不足。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华同样表示，银行业经过此前几次LPR调降，加上复杂的经营环境，部分银行面临息差压力较大；为应对复杂经营环境，继续加大不良资产处置，部分银行也在积极增厚利润。

从当前的利率水平看，在今年上半年发挥贷款市场报价利率改革潜力、稳定银行负债成本等一系列措施推动下，实际贷款利率继续稳中有降。业内人士普遍判断，尽管7月份LPR报价不变，银行实际贷款利率也将保持在历史低位附近，部分银行还可能自主下调企业和居民实际贷款利率。

“当前新发放的企业贷款利率再创历史新低，按揭和零售贷款利率降幅更大，各类结构性货币政策工具红利和贷款利率下行已在一定程度上起到刺激融资需求的效果。”温彬认为，若后续经济复苏不及预期，消费、投资等修复力度偏弱，未来LPR利率或仍有下调空间。

周茂华也认为，从趋势看，央行降准降息仍在工具箱，LPR利率仍有下调空间，主要是下半年国内经济稳增长、稳就业仍有压力，政策需要加大对实体经济薄弱环节、制造业、重点项目等重点新兴领域支持，促进消费、投资加快恢复，推动经济尽快回到正轨。

在近日举行的2022年上半年金融统计数据新闻发布会上，央行货币政策司司长邹澜在回应下半年LPR是否还有继续下调空间时表示，下一阶段，人民银行将继续深化利率市场化改革，持续释放LPR改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，充分发挥利率自律机制作用，维护市场良好竞争秩序，推动继续降低实际贷款利率，让广大市场主体切身感受到综合融资成本实实在在的下降。（记者 姚进）

(责编：赵竹青、陈键)