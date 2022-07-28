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交通银行安徽省分行：发力科技金融 助力科创企业

2022年07月28日10:49 | 来源：人民网
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位于安徽淮南的某科技公司，是一家高新技术企业、省级专精特新企业，生产的液晶电视等产品远销欧洲等地。今年4月，受疫情影响，各类原材料价格上升，企业出现较大资金缺口。

“我们是招商引资企业，在当地没有抵押物，无法通过抵押贷款获取资金。”就在企业负责人一筹莫展之际，交通银行淮南分行掌握情况后主动上门、积极对接，结合中国人民银行科技创新再贷款政策，为企业匹配安徽交行“专精特新贷”产品。

最终，交行500万元的贷款，解了企业燃眉之急。“交行的贷款便捷高效，还可以根据企业需求在线上分批次提款，这让我们既安心又暖心。”提及交行的科技金融服务，上述负责人赞不绝口。

合肥某光电公司是一家初创型企业，主打产品为电子元器件与机电组件设备。这两年，随着与头部车企合作的不断深入，企业的资金需求越来越大。交行安徽省分行大客户部获悉后，通过科技金融专班、绿色审批通道为客户进行授信申报，从业务受理到4000万元贷款投放，仅用时一周。

近年来，交通银行安徽省分行坚定支持安徽“下好创新先手棋”，锚定“打造科技金融特色亮点”战略目标，积极推动金融资源向科技创新领域倾斜，助力科创企业跑出成长“加速度”。

在发力科技金融、助力科创企业过程中，安徽分行创新“专职+兼职”专班机制，以“1名专职负责人+2名专职推广经理+2名兼职审查人员”的柔性团队模式组建科技金融专班，统筹科技金融业务推动。完善“专审+绿通”审批机制。该行针对科技型企业信贷需求，明确审批时限、提升审批效率，并实施差异化授信，对符合条件的科技型企业申报执行签批制。拓展“渠道+产品”生态资源。目前，安徽分行已落地与省科技厅开展的科技贷款风险补偿资金池合作、与省科担开展的“科技专新贷”担保产品合作、与省经信厅开展的“工业强基贷”产品合作。

交行安徽省分行相关负责人表示，截至6月末，该行科技型企业贷款增速32.70%，高于各项贷款增速。未来，该行将牢记并践行金融报国使命担当，切实发挥“总部驻沪”和“全牌照”优势，精准滴灌支持科创企业，为现代化美好安徽建设贡献力量。（陈浩）

(责编：曹淼、李源)

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