原标题：中国太保寿险举办个人业务第26届群英会暨第3届绩优组织峰会

7月25日至26日，中国太保旗下中国太保寿险在重庆举办个人业务第26届群英会暨第3届绩优组织峰会，主题为“向YOUNG芯升，芳华未来”。全国近200位寿险精英接受主会场现场表彰，近700位获奖人员在各分公司分会场接受表彰，大家通过视频连线方式分享、见证了这一荣耀时刻。

本届群英会入围人次达20163人，同比增长8.5%；绩优组织峰会年度会员9086人，占比21.8%，首次推导至个险三大渠道。此次大会属于中国太保寿险两大表彰盛典首次合办，群英会个人顶尖蓝鲸奖前6名首次以包机形式参会。

中国太保寿险山东分公司姜芳芳、浙江张尧琴分别荣登群英会会长和绩优组织峰会会长宝座。张尧琴是本届大会的“双料王”，与北京分公司赵平雪、上海分公司李耿分别荣膺本届群英会的副会长；中国太保寿险新疆分公司杨艳萍、重庆分公司谭祥生分别荣获绩优组织峰会的副会长。中国太保寿险河北分公司张卫娟则因竞赛期内持续签单486件，摘得“年度奋斗”桂冠。

销售精英代表着太保服务的精神力量和战斗力量，中国太保将通过更完善的战略布局和业态赋能，为营销伙伴架起连接客户的“金桥”，致力于成为业务伙伴值得信赖的“港湾”。面对疫情影响，营销伙伴们无惧风雨、迎难而上，用更热情周到的服务守护客户美好生活，以一如既往的职业精神和敬业进取，倔强成长、勇攀高峰。26日，与会精英还赴渣滓洞爱国主义教育基地接受红色教育，激发对现今来之不易美好生活的珍惜和热爱。

(责编：曹淼、李源)