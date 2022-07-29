本报北京7月28日电 （记者严冰）今天从交通运输部7月份例行新闻发布会获悉，上半年，随着物流保通保畅等各项措施落实到位，我国交通运输主要指标在经历4月份短暂波动后逐步恢复。

货运量逐步恢复。上半年全国完成营业性货运量242.7亿吨，尽管同比下降2.2%，但6月份降幅进一步收窄、基本恢复至去年同期水平。公路货运量持续恢复，完成177亿吨；水路完成41亿吨，同比增长4.5%。港口集装箱吞吐量保持增长。上半年我国集装箱吞吐量完成1.4亿标箱，同比增长3%；其中外贸集装箱吞吐量超过8500万标箱，同比增长6.1%。交通固定资产投资继续保持高位运行。上半年完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，同比增长6.7%，其中公路完成投资12704亿元，同比增长9.7%；水路完成投资739亿元，同比增长4.7%。

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