本报北京7月28日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：上半年，随着物流保通保畅等各项措施落实到位，交通运输主要指标在经历4月份短暂波动后逐步恢复，交通投资、快递业务量总体回归到正常发展轨道。

货运量逐步恢复。上半年，完成营业性货运量242.7亿吨，同比下降2.2%，其中6月份降幅进一步收窄，基本恢复至去年同期水平。分方式看，公路货运量持续恢复，完成177亿吨，同比下降4.6%；水路完成41亿吨，同比增长4.5%。

港口集装箱吞吐量保持增长。上半年，集装箱吞吐量完成1.4亿标箱，同比增长3%，其中外贸集装箱吞吐量超过8500万标箱，同比增长6.1%。完成港口货物吞吐量75.8亿吨，同比下降0.8%，其中，内贸吞吐量增长0.5%，受煤炭、原油、铁矿石等大宗物资进口减少影响，外贸吞吐量下降3.7%。

当前，全国高速公路和港口航道保持畅通，没有临时关闭关停的高速公路收费站和服务区，干线路网的货车通行过度管控问题总体得到有效解决。与4月18日相比，7月26日全国高速公路货车流量增长10.3%，7月份以来，全国铁路货物发送量、公路货运量、监测港口完成货物吞吐量、主要国际航空口岸货邮运输量、邮政快递业务量分别达到2019年同期的111.1%、95.6%、116.4%、103.7%和185.2%，主要物流指标稳中向好。

交通运输部新闻发言人舒驰表示，综合分析研判，下半年，交通运输经济将延续恢复态势，交通运输部将高效统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，努力实现全年行业发展预期目标。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 07 版）

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