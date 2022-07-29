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上半年光伏产业实现高速增长

产品出口额同比增长113%

2022年07月29日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月28日电　（记者丁怡婷）今年以来，我国光伏产业总体实现高速增长，产业链主要环节保持强劲发展势头。记者从中国光伏行业协会获悉：上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。其中，多晶硅产量约36.5万吨，同比增长53.4%；硅片产量约152.8吉瓦，同比增长45.5%；电池片产量约135.5吉瓦，同比增长46.6%；组件产量约123.6吉瓦，同比增长54.1%。

　　从应用端来看，上半年我国光伏发电新增装机30.88吉瓦，同比增长137.4%。全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，其中太阳能发电投资占比近30%。与此同时，海外光伏市场需求持续旺盛，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。其中，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约259亿美元，同比增长113%；光伏组件出口量达78.6吉瓦，同比增长74.3%。

　　当前，我国光伏组件产量全球占比超过3/4，累计装机容量稳居世界第一。与此同时，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设正大力推进，第一批项目已开工超过9500万千瓦。根据中国光伏行业协会预测，今年全球光伏新增装机规模在205吉瓦至250吉瓦，我国光伏新增装机规模在85吉瓦至100吉瓦。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月29日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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