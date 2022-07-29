朱 隽

加快培育高素质农民队伍，既能为解决“谁来种地”“怎么种好地”等问题提供人才支撑，也将为实现农业农村现代化注入更加强劲的动能

如今和种粮农民交流时，经常听到他们感叹：“现在种粮早就不是面朝黄土背朝天、只凭力气和经验，种管收都用上了‘大铁牛’，洒药、除草用上无人机，地里装上摄像头，苗情、墒情打开手机就一目了然，动动手指就能种田了。”

受益于日新月异的科技进步，当前农业发展已经进入机械化、智慧型新阶段。从会种地到“慧”种地，各种先进农业机械的普及，让如今的农业生产人力投入不断减少。但是，越是前端无人，越需要后端有“高”人。这些“高”人就是熟悉农业生产规律、熟练运用各种现代生产装备、懂经营、会管理的高素质农民。只有越来越多这样高素质的农民投身农业、投入粮食生产，农业才能成为有奔头的产业，粮食安全也才更有保障。

民族要复兴，乡村必振兴。农民是乡村振兴的主体，高素质农民是乡村人才振兴的重要组成部分。加快培育高素质农民队伍，是全面推进乡村振兴的必然要求，也是广大农民群众实现自我发展的内在需求和渴望。

《2021年全国高素质农民发展报告》显示，随着越来越多的外出务工农民、大中专毕业生、退役军人等返乡入乡、创业创新，以及本土高素质农民不断发展壮大，近年来高素质农民队伍规模持续扩大。与此同时，高素质农民示范带动能力持续增强，目前超过六成的高素质农民为规模经营农户，约71.77%的高素质农民为周边农户提供技术指导和农产品销售支持，平均每人带动17户。

需要看到的是，当前我国农村高素质农民队伍的发展，依然面临着农民老龄化、整体受教育程度不高、相关培训机制尚不健全等因素制约，迫切需要从供需两端发力，创设有利于高素质农民队伍发展壮大的政策环境，建立因地制宜、因材施教的培育机制，尽快提升高素质农民的综合素质和生产经营能力，进一步夯实现代农业发展的智力基础。

“十年树木，百年树人”，高素质农民的培育不可能一蹴而就，而是需要长期的磨炼与锻造。从供给端看，在加快互联网、物联网等信息技术在乡村普及的同时，各方合力搭建好培育平台，进一步扩大培育覆盖面，力争实现农民“愿训有训”“应训尽训”，人人都有成为高素质农民的机会。从需求端看，各类培训应当充分尊重农民的需求，采用灵活培训方式，延伸培训服务，提升培训效果。

中国现代化离不开农业现代化，农业现代化关键在科技、在人才。让更多的种粮人成为高素质农民，提高农业经营集约化、专业化、组织化、社会化程度，既能为解决“谁来种地”“怎么种好地”等问题提供人才支撑，也将为实现农业农村现代化注入更加强劲的动能。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)