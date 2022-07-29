张鑫磊

当飞驰的列车载着乘客，沿着纵横交错的铁路线奔赴远方，作为中国铁路工程集团有限公司的一名员工，我感到无比骄傲。一条条钢铁铸就的长龙在神州大地上延伸，寄托着我和同事们的奋斗梦想。

铁路之变，折射高质量发展成色。在祖国版图上，贯穿南北、连接东西的铁路线，织就了一张铁路网，为群众出行、经济发展提供了重要支撑。近年来，我跟随集团重大工程建设的脚步，穿行祖国南北，先后参与了京张高铁、拉林铁路等工程建设。看着铁道铺就、公路贯通、大桥架起，曾经难以逾越的天堑变成了通途，在工程竣工的一瞬、在通车运营的刹那，我和同事们总有万千感慨涌上心头，为祖国发展自豪。

每一项工程，都是奋力拼搏结出的果实。建设新成昆铁路的小相岭隧道时，同事们每天作业10多个小时，吃饭就在隧道内解决，节省下来的时间全用来施工。这是新成昆铁路中线路最长、施工难度最大的工程，同事们用敢战敢拼的毅力，一次次刷新隧道机械化钻爆施工的纪录。这条铁路建成后，从成都到昆明的时间大大缩短，四川大凉山群众也能搭上“顺风车”、走上通往幸福的“快速路”。

有一股子干劲，还要有几把刷子。重大工程建设，不仅要埋头苦干，更要科研攻坚，提升工程建设的科技含量。把铁路修到拉萨去，首先要解决高原冻土问题。为了攻克这一世界性难题，中铁科研院西北院在海拔4780米的风火山上，修建了世界上唯一一座全年有人值守的高原冻土观测站。数十年来，一代代科技工作者在这里坚守，积累了1200多万个涵盖高原冻土地区各种气象条件和地温变化的数据，凝结成数十项重大科技成果，为青藏铁路建设、运营提供弥足珍贵的科学支撑。勇攀铁路科技新高峰，一代代中铁建设者们以创新之志展现着责任和担当。

精神的力量是无穷的。我们自己常说，哪里困难哪里走。2008年汶川地震后，宝成线109号隧道上方大面积山体坍塌，其中12节装载着500吨航空汽油的油罐车起火，扑灭大火、恢复通车成为当务之急。中铁电气化局迅速集结抢险队伍，冒着生命危险，义无反顾地“逆行而上”。危难之时尽显英雄本色，经过12个日夜的抢险鏖战，这条西北通向西南的大动脉打通了，抗震救灾的一条生命线也随之打通了。至今，我们还记得“为人民的生命财产而战，为国家和社会至高利益而战，为灾区生命线的畅通而战”的铿锵誓言。有不怕难、不畏险、献青春、洒热血的精神，才能凝聚起英勇无畏、干事创业的强大力量。

建功逢盛世，奋斗正当时。一代代中铁人的青春印记，早已镌刻在了高山原野、荒漠戈壁。新时代的中铁人，更应该踔厉奋发、笃行不怠，争创属于我们这一代人的好成绩。

（作者为中国铁路工程集团有限公司员工）

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)