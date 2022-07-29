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三北工程营造林保存面积达3174万公顷

45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理

2022年07月29日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月28日电　（记者寇江泽）记者从国家林业和草原局28日举行的第三季度例行发布会获悉：三北防护林前五期工程建设任务圆满完成。截至2020年底，三北工程40多年累计完成营造林保存面积达3174.29万公顷，工程区森林覆盖率由5.05%提高到13.84%，45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理，45.59%以上的农田实现林网化，61%以上水土流失面积得到有效控制，工程建设综合效益显著。

　　三北工程自1978年启动至今，始终把恢复绿水青山作为首要任务，大规模植树造林种草，持续修复自然生态。三北地区生态环境质量呈现稳中向好趋势，自然生态系统恶化趋势得到基本遏制，风沙危害得到有效缓解，水土流失得到有效治理，护农促牧屏障日益完备。黄土高原、毛乌素沙地、科尔沁沙地和呼伦贝尔沙地等重点区域生态治理进程明显加快。

　　三北工程坚持统筹推进生态治理与民生改善，着力建设生态经济型防护林体系。三北五期工程营造的经济林保存面积约26万公顷，年产干鲜果品约340万吨，年总产值达40.8亿元。“2021—2030年是三北六期工程建设期。”国家林业和草原局三北防护林建设局副局长张良表示，目前，三北工程总体规划修编和六期工程规划报批工作正在积极推进，待规划批复后将适时启动六期工程建设。三北六期工程将以巩固和发展祖国北疆绿色生态屏障为目标，以不断提升林草资源总量和质量为主攻方向，集中建设一批有特色、上规模、高质量的示范项目。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月29日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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