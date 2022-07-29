陈伟光

“以新的更大作为开创广东工作新局面，在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。”广东省委省政府牢记总书记殷切嘱托，践行新发展理念，坚持高质量发展，全省上下以“钉钉子”精神，一锤接着一锤敲，一件接着一件干，不断擦亮“改革开放排头兵、先行地、实验区”的金字招牌。

地区生产总值连续33年居全国首位，区域创新能力连续5年居全国第一；深圳综合改革试点40条首批授权事项全部落地；广东自贸试验区36项改革全国首创，进出口总额突破8万亿元，“两个重要窗口”作用更加凸显……

广东保持走在全国前列，靠的是真抓实干。科学谋划并深化落实“1+1+9”工作部署，不断推动新时代各项工作取得新突破、开创新局面。以“一核一带一区”重大战略部署协调区域、城乡发展。牢牢抓住创新驱动这个牛鼻子，以科技引领经济高质量发展。举全省之力，深入推进粤港澳大湾区建设、深圳中国特色社会主义先行示范区建设；打造珠海横琴、深圳前海、广州南沙粤港澳重大合作平台……新时代、新征程，广东在服从服务大局中展现新担当。

建设粤港澳大湾区、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，是引领广东发展的“先手棋”。三年来，基础设施“硬联通”，大大缩短了珠江两岸、粤港澳三地的时空距离；制度规则“软联通”，让粤港澳三地规则衔接、机制对接不断深化；粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心加快建设，为高质量发展注入强大动能；“湾区通”工程对接公共服务，让三地居民画出更大“同心圆”……全省干部群众在实践中深刻认识到，重大国家战略赋予的使命责任非同寻常，机遇难得，前景广阔，只要笃定心志向前推进，一定能转化为广东发展的独特优势和强劲动力。

立足当前，面对“两个大局”，处在“两个前沿”的广东，前进路上仍有风险挑战。把握大局大势、扛起历史责任，广东坚定不移走好新的“赶考之路”。

高效统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展。坚持精准防疫、动态清零，力求以最快速度扑灭疫情、用最小代价实现最大防控效果。坚持发展是解决一切问题的基础和关键，千方百计稳住经济基本盘，将131条稳经济“硬举措”落实到位，为全国经济社会大局稳定提供重要支撑。实施好“粤贸全球”计划，强化重点项目建设，更好发挥投资在稳增长中的关键作用，保持经济增长在合理区间。千方百计帮助企业解决实际困难，稳住市场主体，稳住就业。

统筹好发展与安全，以更高水平的平安广东、法治广东建设，全力防范化解各领域重大风险，继续守好祖国的“南大门”。

始终坚持人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康，让改革发展的成果由人民共享。推动广东在新征程上继续走在全国前列、创造新的辉煌，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)