本报银川7月28日电 （记者刘峰）中国（宁夏）—蒙古国大宗商品跨境交易直通平台启动仪式28日在宁夏银川市、蒙古国乌兰巴托市同步举办。该平台融合了线上、线下相结合的交易模式，为中蒙企业提供国际运输、清关、仓储、法律、保险等一体化服务，可有力降低企业经营成本、扩大业务订单、提升物流效率、缩短交易周期。平台启动运营后，将为中蒙两国进一步深化经贸合作带来新契机、提供新机遇，成为宁夏联通中欧以及共建“一带一路”沿线国家实现大宗商品交易的重要渠道和平台。

近年来，宁夏与蒙古国经贸合作大幅加快。蒙古国已成为宁夏对外贸易增长最快的贸易伙伴之一。特别是随着宁夏—中欧国际班列和TIR国际货运卡车班列的开通，宁夏对外贸易渠道已覆盖中亚五国以及伊朗、俄罗斯、蒙古国等国家的40多个城市。今年上半年，宁夏进出口总额达122.5亿元，同比增长70.1%，增速排名全国第一位。

启动仪式上，中蒙两国企业在“云端”进行了推介交流，在平台项目、煤炭、基础设施建设和绿化工程等领域达成合作成果11项、签约金额118亿元。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 17 版）

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