新华社记者刘邓、陈凯姿、赵叶苹

原标题：消博会上感受消费新趋势

第二届中国国际消费品博览会上，“新品”“可持续”“互动体验”等关键词，成为参展的全球消费精品的主打卖点。

参展企业家、研究机构表示，中国“95后”消费群体和中等收入群体持续壮大，国内外消费精品企业主动适应消费新需求和新趋势，持续推出科技新品和绿色可持续新品，同时更加注重提升消费者的消费互动体验。

需求在变，创新不变

“很减压，穴位找得很准。”一名体验者躺在展区按摩椅上评价。这款按摩椅来自新加坡，与其他两款养生减压椅一起，令现场观众很感兴趣。

相关品牌的营销负责人表示：“消费需求在变，但是产品的创新升级一直在路上。”比如，按摩椅正在成为注重养生人群的“新刚需”，产品的设计就要更加智能，增加AI压力监测、生物传感器测量和人工智能生物识别测算等功能，更精准地为消费者调理身心。

7月28日，观众在第二届消博会体验按摩椅产品。新华社记者 张丽芸 摄

“面对当下市场，推陈出新是永恒的话题。”历峰集团中国首席执行官顾佳琳坦言，集团旗下品牌卡地亚如今70%的营收来源于过去4年研发的新品。

科技赋能，越来越多消费精品通过创新，让消费者获得更好的产品和服务。

针对中国人爱喝白开水的习惯，英国艾恩姆集团为中国市场首创的熟水机，可以在3秒内将100摄氏度的开水冷却至40摄氏度；美时医疗技术（上海）有限公司带来一款数字移动诊断车，搭载着数字X光机、B超机等诊疗设备，可以将体检服务送至乡村、厂矿……共计600多个全球新品，将在本届消博会上完成“首发首秀”，展现了消费创新的活力。

低碳生活、可持续消费成卖点

今年的展区里，年轻观展消费群体对低碳、可降解的产品及品牌活动较为关注。“零碳咖啡”、植物基洗手液、生物降解系列餐具颇为吸睛，空瓶回收、西服焕新、包装减量等活动广受欢迎。

7月27日，这是在第二届消博会现场展出的生物降解系列餐具。新华社记者 张丽芸 摄

多家企业的负责人告诉记者，从目前的经营数据来看，消费者的“可持续”意识正在增强，中国消费者尤其是年轻人愿意为可持续产品买单。

迎合消费理念变革趋势，参展企业纷纷“秀”出自己的ESG（环境、社会、治理）方案，强调产品中可持续材料的使用比例。例如，日化产品、保健品大多主打纯植物提取物；科蒂集团联合兰扎科技，将碳捕获技术运用于香水生产；戴尔科技集团表示，其2022财年的产品和包装中可持续材料使用量达17.98万吨，90.2%的包装已使用可再生材料。

互动体验成为新风尚

随着“95后”消费群体壮大以及国人消费能力增强，多元化、个性化、定制化的消费需求，驱使品牌商更加关注新的消费交互方式，以更好的体验吸引更多的客户。

体验式“云购物”模式，在本届消博会的许多展台亮相。在海南旅投免税品有限公司的展区，一些消费者线下观展购物的同时，熟练地打开小红书、抖音等线上平台，对比产品、了解使用方法；还有消费者通过AI虚拟技术试衣试妆，扫描实物商品后准确地找到同款产品，并获取产品详情……

7月26日，观众在第二届消博会现场体验电竞设备。新华社记者 张丽芸 摄

无论目标客户是年轻人，还是其他人士，“为客户提供更好的体验”成为众多企业提升品牌魅力和消费吸引力的选择。中国旅游集团中免股份有限公司副总经理王延光表示，即将开业的海口国际免税城将注重通过更好的服务来提供更美好的消费体验。

(责编：赵竹青、陈键)