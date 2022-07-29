原标题：赋能企业科协出实招 “科创中国”企业云课堂走进央企

7月25日，“科创中国”企业云课堂走进中国煤炭地质总局暨企业科技研发投入统计培训活动顺利开展。此次活动由中国科协、全国工商联联合主办，中国科协科学技术创新部、全国工商联宣传教育部及经济部、中国科协企业创新服务中心、中国煤炭地质总局企业科协、中国煤炭地质总局科技地质部、中国煤炭地质总局资产财务部共同承办。活动邀请到中科院科技战略咨询研究院研究员、财政部和科技部科技财税政策专家薛薇，以“企业技术创新重点税收优惠政策应用”为题为中煤地质总局线上线下900余人进行专题授课。

薛薇结合自己参与研发费用加计扣政策制定及多年的研究经验，系统梳理了国家税务总局、财政部关于企业研发费用加计扣除税收的相关政策，讲述了可加计扣除研发经费范围和负面清单，并以2021版研发支出辅助账（样式）为模板，强调了正确记录研发项目辅助账对于研发经费归集的重要性。在答疑环节，薛薇针对中煤地质总局一线人员在日常操作中遇到的实际问题进行了耐心讲解，大家纷纷表示，薛薇的授课针对性强，实操性强，对规范企业科技研发投入统计，提高研发投入归集工作质量具有重要指导意义。

“科创中国”企业云课堂是贯彻《中国科学技术协会 全国工商联全面战略合作协议》的重要工作内容，今年将坚持需求导向，进一步优化课程体系，打造系列精品课程；赋能企业科协组织建设和发展，策划走进央企、走进大型民企、走进园区、走进“科创中国”试点城市重点活动，为广大企业家和科技工作者把握创新方向，解决创新难题提供精准服务，助力企业高水平科技自立自强。（记者 高雅丽）

(责编：赵竹青、陈键)