原标题：造物节2022相约广州 首次举办中小企业创新创业大会

年度最具想象力的大展--造物节2022提前剧透！据了解，今年造物节将首次登陆羊城广州。8月24日至30日，逾千件淘宝天猫上的“神奇宝贝”集结广州琶洲会展中心。本届造物节以“明日之境”为主题，融合时下最火热的露营元素，打造2万平沉浸式科幻机能风营地，让游客边玩边逛，率先体验最潮的新物种、新技术、新风格。

淘宝天猫上聚集着一批充满活力和创造力的年轻创业者，他们为消费者带来了源源不断突破想象的科技发明、古灵精怪的创意商品、新颖奇特的潮流设计。2016年，淘宝首次为这批年轻创新的商家做了一个专属节日——造物节。如今，造物节步入第七个年头，已经成为了一代人暑期必逛打卡点。

今年造物节将划分为生活家居、二次元、户外、植宠、科技、文化、美食七大展区，分别打造成为房舱、制造厂、温室、能源站、绿洲、Club和Studio等科幻场景。进入展厅，游客仿佛置身于一座大型科幻营地，开启一个个奇妙探营体验。

价值10万每平的“七星级”高奢娃屋全球首发，“毒舌”大反派威震天首度“出差”广州，1:1还原的仿真宠物以假乱真、国内首支机器狗乐队现场开演……今年的造物节充满了科技感和未来感，不论是二次元爱好者、硬核科技控、猎奇爱好者还是时尚潮人，都能够找到不同的乐趣。

淘宝天猫上的商家们总在不断尝试重新碰撞出新美食，每年的造物节都会带来超出想象的新口味。线下累计排队超100小时的限定美食：网红虎头局的美妆麻薯、0酒精的美味啤酒、酸菜风味拿铁、咖啡皮蛋…今年造物节现场也都能免费试吃。

在会场，主办方还打造了全感式互动设计，观众可通过店铺互动穿戴设备寻找神物能量，沉浸式穿越火线，360度深度体验“游戏化”的营地探险。同时，今年造物节线上线下紧密融合，不能亲临现场的网友也能在线上4D逛展，一起加入这场燃爆的“创意嘉年华”，共同感受中国年轻人迸发的创造力。

值得一提的，今年造物节还将首次专为中小企业增设“创新创业大会”。8月24日，来自新能源汽车、零售等行业领军企业的创始人，将在主论坛分享自己创业的初心、困境与坚持；分论坛则切出新消费、绿色健康、科技、内容文化等4条创业新赛道，邀请顶级投资机构负责人与创业者面对面交流、辩论、解惑，共同探寻“穿越周期的力量”。

从2016年的“天下第一造”、2018年的“断桥时装秀”到今年的“明日之境”，从创意创造大展，又延伸出创新创业大会。背靠淘宝天猫平台的造物节，既承载了年轻人源源不断的想象力和创造力，又进阶为中小企业创新创业的开放交流平台。数据显示，淘宝平均每天有数以千计神奇好物上架，并诞生一个新工种。

“淘宝将以造物节为载体，打造一个开放的交流对接平台，并推出一系列举措，支持年轻人和中小企业把好创意变成好生意，用创新驱动创业，用创业带动就业。”造物节2022组委会相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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