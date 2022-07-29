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蔚来充电桩建设总数突破10000根

2022年07月29日13:00 | 来源：中国经济网
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原标题：蔚来充电桩建设总数突破10000根

　　7月29日，随着蔚来深圳曙光科技大厦超充站投入运营，全国蔚来充电桩总数已突破10000根，覆盖269座城市。

　　蔚来通过目的地充电站和超充站的组合布局，满足用户不同的场景下的充电需求。2018年8月22日，蔚来首座目的地充电站在成都投入运营，截至目前已建成821座目的地充电站，4980根目的地充电桩； 2019年7月9日，蔚来首座超充站在苏州投入运营，截至目前已建成936座超充站，5091根超充桩。

　　蔚来充电桩向所有新能源车主开放，已累计提供超9600000次充电服务，日均服务超30000次，其中超过80%的充电量服务于非蔚来品牌。蔚来App内的充电地图及“加电”App目前已累积超95万条真实的用户加电评论，是深受用户认可的电动出行规划平台。

　　目前，蔚来在中国市场已累计建成换电站1039座（其中高速公路换电站264座）、充电站1,757座（充电桩10071根），接入第三方充电桩超55万根。NIO Power“可充可换可升级”的能源服务体系，为用户提供全场景的加电服务，努力实现“让加电比加油更方便”的愿景。

(责编：曹淼、李源)
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