原标题：2022下半年教资考试拉开帷幕： 尚德机构多措并举助力学员高效备考

自2015年教师资格证考试改革正式实施以来，教资考试热度持续攀升。“教资热”背后，一方面源于政策改革催化了社会人员报考教师资格证的热情，另一方面，在不断加大的社会竞争压力之下，越来越多人将教师资格证视作一条备选出路，有备无患。

近年来，在国家“尊师重教”的政策导向下，教师职业的待遇、编制、职称体系日益完善，教师的社会认可度也不断提升。

一系列的政策福利下，教师职业的吸引力不断增强。然而，教资考试虽持续升温，但作为竞争性考试，难度也不容小觑，尤其在教资考试升为国考后，考试难度进一步增加，通过率大幅下降。

教资考试通道的收窄让更多人决定向职业教育培训机构求助，这从教资市场规模的倍数增长中也可窥一二——据天风证券预测，2019年教资+教招市场规模近400亿，到2025年市场规模将接近千亿。其中教资考试在2019年市场规模70.4亿，预计2025市场规模有望超140亿；教招培训在2019年市场规模300亿，预计2025年达约800亿。

尚德机构深耕职业教育市场近20年，在教师资格证培训方面已发展得非常成熟，并针对教资笔试、面试这两大核心点，系统地为学员设计了一系列针对性强、专业化高、拓展性广的培训课程。

笔试方面，主要涵盖客观题（即选择题）和主观题（即简答题）两个部分。众所周知，客观题最好的备考方式就是以自己的易错题为重点，进行大量的做题和积累，而在尚德机构App的题库中，就包含所有的历年真题，学员做完后不需要自己整理错题，所有做错的题目都会自动统计到电子错题本中，可以进行反复练习。同时每道错题对应的知识点也会显示出来，考生可以直接点进相关知识点复习所有考察该知识点的相关真题和模拟题，检查自己是否真正掌握。

主观题上，教资的考试最大特点就是有大量理论性的知识需要背诵，学员如果盲目复习，就会浪费大量时间。但经过尚德机构的大数据和AI技术分析发现，经常出现在考试中的考点可能只有25%左右，由此，尚德机构决定将考点按照重要程度分级，并且将对应真题和模拟题全部总结好，让考生可以针对性地复习备考，避免因盲目复习导致时间浪费。

面试方面，尚德机构则会全流程、多方面的帮助考生——首先，讲解面试的基本流程，引导考生适应讲台环境和氛围，在熟悉讲解流程的过程中亲近讲台、融入讲台。其次，在教案的撰写和课程的设计方面，尚德会给予考生专业的建议，保证在传达基本知识点的同时，课堂不是生硬的，而是鲜活的、有趣的。

值得注意的是，尚德机构的一对六的面试模式受到了学员广泛好评，这不仅模拟了考场的真实状态，消除学员真实考试时的紧张感，学员还可以在这个过程中借鉴其他考生的设计思路，并通过教师点评，让学员在短时间内了解多种类型的面试题。

从笔试到面试，尚德机构不断优化教学内容、强化技术赋能、创新教学模式，其目的，不仅仅是帮助学员拿证上岸，更重要的是，让学员真正的学到知识、掌握技巧。

“当前，教师资格证需求不断增多，对教师的素质要求也越来越高，我们希望，无论学员是将教资考试当作自己的第一选择，还是备选出路，都能在学习和考试的过程中对教师这一岗位拥有更深刻的理解和认知，只有这样，他们才能在决定投身教师岗位的那一刻，能够学以致用，为中国教育事业奉献真正的力量。”尚德机构相关负责人表示。

(责编：董童、李源)

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