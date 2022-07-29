原标题：苏宁易购818家电家装购物节启动 联合百大头部品牌促“家消费”升级

7月29日，苏宁易购双线启动“818家电家装购物节”。受政策利好和产业升级拉动，家电等大宗消费潜力在年中加速释放。为把握新周期下行业发展机遇，助力消费扩容提质，苏宁易购818将联合百大头部品牌，主打家电家装一站购，加码多重补贴及爆款优惠。活动期间，苏宁易购还将联合100多个地方政府推出促消费补贴活动，全新门店业态“私享家”首店也将于818期间落地。

苏宁易购表示，将以818为契机，聚焦“为用户提供家庭场景解决方案的”零售服务商定位，持续提升商品组合、物流履约、细分场景运营三大能力，携手各方合作伙伴，助力经济回暖消费复苏，探索家电家装行业进阶新趋势，服务好用户“家消费”升级需求。

百大品牌数千场活动 苏宁易购打造家电家装消费主场

据了解，今年苏宁易购“818家电家装购物节”将覆盖8月1日开门红、品牌节、品类日、万人抢彩电、8月18日爆发日等多个促销节点。活动期间，苏宁易购将联合海尔、美的、海信、格力等百大家电家装头部品牌，在线上推出爆款直降、品牌大额专属券、Super95折等活动，满足用户“省钱、省时、省心”的消费需求，打造年中家电家装消费的“主阵地”。

百大品牌也将在苏宁易购线上同步开启直播活动，苏宁易购超级买手直播间联动品牌专属直播间，将持续推出超千场大牌直播，以优质商品、实惠价格回馈消费者。818期间，苏宁易购也将针对重点家电品类推出“万人抢彩电”等促销活动，发力85吋、90吋的超大屏电视、游戏电视、教育类护眼电视等新兴趋势产品。同时，海信、博西、美的等品牌日也将相继落地。

依托全国门店布局，苏宁易购也将在818期间落地超1000场嗨购夜市、新品潮流展、主题大赛等线下活动，同步推出超100款爆款特价机，为用户提供“可逛、可玩、可选”的购物体验。

加码“政企厂银”多重补贴 超100城落地促消费活动

为进一步拉动消费、助力经济回暖，818期间，苏宁易购将联合南京、北京、重庆、广州、苏州等100多个城市的地方政府、工厂、银行等合作伙伴，重点针对绿色消费、以旧换新等加码多重消费补贴。同时，苏宁易购也将发挥区域布局优势，在南京、武汉、杭州、天津、郑州、广州等城市落地家电家装博览会，并将推出带有区域特色的818促消费活动，切实让利消费者。

以江苏为例，7月起江苏省向社会派发2亿元绿色节能家电补贴，苏宁易购以综合评分第一成为中标企业。消费者到苏宁易购门店选购绿色节能类家电，可直接在开票金额上让价10%，同时享受“政府+苏宁易购+工厂+银行”四重补贴，补贴活动提升购物便利和选购优惠的同时，也加速了绿色低碳消费方式的普及。

在线上，苏宁易购平台也同步推出家电家装套购补贴、跨店铺满减、Super会员大额满减券等活动，让消费者“买得越多省的越多”。针对绿色低碳消费需求，苏宁易购还上线了“以旧换新”补贴专场活动，对节能绿色家电产品给予额外补贴。在支付环节，苏宁易购联合超25家银行及金融机构，共同推出银行支付分期免息最高24期免息、分期满额最高再减318元的补贴。此外，818期间苏宁易购还与云闪付合作，推出苏宁易购Super会员x云闪付62VIP 联合会员，用户可以享受苏宁Super会员和云闪付支付的双重福利。

发力家电家装一站购 “私享家”首店将于818落地

今年以来，苏宁易购聚焦“为用户提供家庭场景解决方案的零售服务商”定位，加速家电家装供应链融合，持续打磨门店模型，提升家电家装一站式购物体验，“场景升级”成为今年苏宁易购818的一大看点。

据了解，苏宁易购将有50家门店在818期间新装开业，其中全新门店业态“私享家”首店将落地南京徐庄广场。据内部人士透露：“新的门店能够根据不同生活需求与房屋空间，提供全套场景解决方案，消费者能够一站式实现家电、家居、家装的搭配，门店还配有全程导购和更完善的服务管理体系。新店整体在场景、提案和服务能力等方面都有大幅升级。”

此外，苏宁易购线上平台也将配套推出“私享家”服务，基于苏宁易购深耕多年的供应链和专业服务能力，为消费者打造场景化商品消费体验：在线3D搭配、一键下单、视频导购、一键成套购、1对1定制服务等差异化体验。帮助用户省心、省时、省力，实现家电家装一站式成套购。

(责编：董童、李源)

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