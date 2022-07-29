“2022年全球数字经济大会—5G创新峰会”于7月28日在国家会议中心举办。峰会以“5G构筑数字经济基础平台”为主题，旨在探讨5G网络变革与技术创新，共同培育5G垂直行业生态，推动建立数字经济发展的长效机制。高通公司中国区董事长孟樸受邀出席峰会并发表题为《持续投入 创新合作 推动5G赋能数字经济高质量发展》的演讲，介绍了高通在5G助力数字化转型方面的洞察与实践。

高通公司中国区董事长孟樸在2022年全球数字经济大会5G创新峰会上发表主题演讲。（受访者供图）

孟樸表示，近几年，很多行业出现了重要发展趋势，如5G向企业网络扩展、万物连接至云端、AI在边缘侧规模化、物理和虚拟空间结合、行业数字化转型、辅助驾驶规模化等等。这些关键趋势的出现离不开5G、AI、云计算等重要技术的推动。并且，随着各行各业数字化转型的加速，这些行业趋势对于领先技术的需求将进一步扩大。5G在全球加速发展的同时，也正与高性能低功耗计算和云加速融合。终端可实时连接至云端，数字化转型不断加速。到2025年，64%的数据将在传统数据中心之外产生。边缘侧数据量的增长，使得对本地数据处理和智能应用的需求也随之增长，智能网联终端的广阔机遇正在不断扩展。

“因此，我们需要为智能网联终端带来更加强大的性能，包括先进的连接、高性能低功耗计算、感知和智能，从而为变革广泛行业创造条件。”孟樸介绍，高通公司在移动领域的领先优势，正在开创智能网联边缘的全新机遇。“我们充分利用面向移动和智能网联边缘的关键技术，包括边缘侧AI、影像、图形、处理和连接，为几乎每类边缘侧终端提供终端侧智能、高性能低功耗系统和无线组件。”

孟樸认为，5G以高吞吐量、低时延、大容量和高可靠性等优势，成为行业数字化转型的核心技术要素。2022年是5G落地商用的第四年，中国已经建设成全球最大规模的5G商用网络，并且积极推进5G应用规模化发展。对于5G技术而言，5G标准的第三个版本——3GPP Release 17冻结，为更广泛的行业应用提供技术基础。这不仅标志着5G技术演进第一阶段的圆满结束，而且也为下一步Release 18及未来版本演进奠定了基础。

他还提出，5G、边缘云和AI技术的协同发展，伴随终端侧算力的不断提升，使计算领域发生深刻变革。高通积极推动移动技术和PC的融合，通过骁龙计算平台带来最佳特性，包括领先的每瓦特性能，带来极致性能和能效表现；超清晰音频和领先的影像功能，支持沉浸式视频会议和串流视频体验；先进终端侧AI，最全面的连接能力，以及从芯片到云带来全面的稳健安全性。基于多项创新技术，骁龙计算平台正助力实现PC体验的新飞跃。

孟樸表示，XR是具备广阔前景和无限可能的新一代移动计算平台。XR终端把物理空间和数字空间连接在一起，加速开启空间计算新时代。他介绍，过去十年，高通公司对XR领域的前沿技术研发进行了长期且大量投入：在硬件方面，已推出两代领先的XR专用芯片平台；在软件和算法方面，为XR 生态提供底层核心交互技术；在生态系统建设方面，于去年底发布了Snapdragon Spaces开发平台；此外，还推出了多款XR参考设计，帮助合作伙伴加速将技术转化为产品。目前，搭载骁龙XR平台的终端已经超过50款。同时，为支持中国生态系统的创新，公司还与南昌、青岛等政府机构联合成立XR创新中心，连续第四年举办“高通XR创新应用挑战赛”，在2021年9月宣布成立XR产业投资联盟。今年3月，设立了总金额高达1亿美元的骁龙元宇宙基金，赋能开发者和不同规模的企业创造更多可能。

他还强调，在千行百业，5G将发挥积极作用，推动数字化转型。在智慧医疗领域，高通公司与无锡市急救中心、无锡市卫生健康统计中心、无锡移动合作推进的“5G+智慧急救”项目创新建设了全城覆盖、全民参与、全程管理的市域“5G胸痛救治平台”；在农业领域，将传统农业与创新技术结合，发展智慧农业、高效农业，是建设数字中国、助力乡村振兴的重要手段；工业互联网是通信、大数据、AI与实体经济深度融合的典型应用模式之一；公司还利用广泛的产品组合，支持中国企业出海，为全球不同国家、不同行业提供先进技术和创新产品，助力全球5G物联网生态蓬勃发展。

“未来，我们将继续携手生态伙伴，以先进的连接、计算和AI等关键技术，助力智能网联终端的扩展和普及，加速移动生态系统创新，推动更多应用场景的落地。让我们一起努力，释放科技的力量，加速迈向人与万物智能互联的美好未来。”孟樸说。

(责编：董童、李源)

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