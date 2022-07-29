罗曼

原标题：青海：以科技创新推进盐湖产业高质量发展

浩瀚盐湖，景象万千。从高空俯瞰，瀚海戈壁中，难得一见的“盐滩碧水”察尔汗盐湖镶嵌其间，赋予了柴达木丰饶的资源。

面对在数百公里盐湖铺陈开来的新时代“考卷”，青海盐湖工业“而今迈步从头越”，奋力追逐高质量发展的时代潮汐，不断加快建设世界级盐湖产业基地，不断推进盐湖产业的高质量发展。

建设世界级盐湖产业基地

多年来，从一滴卤水到盐湖循环发展，青海盐湖产业用科技创新驱动盐湖资源综合开发，逐步搭建起从单一钾肥开发到盐湖化工、能源化工、有色金属、新能源、新材料等多产业耦合发展的循环产业模式。面对建设世界级盐湖产业基地目标的重大机遇，保护盐湖生态环境、高效绿色开发盐湖资源、推动盐湖产业高质量发展，成为青海时不我待的选择。

青海正瞄准“加快建设世界级盐湖产业基地”的宏伟目标奋进，规划实施的10万吨锂、100万吨镁、500万吨级熔盐、1000万吨钾的重头项目，正向建设世界级镁产业基地、中国锂新能源材料基地、中国最大钾产业基地，新能源+新材料融合发展的光镁循环经济园区和生态循环经济区迈进。

从百年盐湖到打造世界级盐湖产业基地，青海依托盐湖资源，形成钾、钠、镁、锂资源综合利用产业链，一批批大项目、好项目在戈壁大地的绿色盐田落地生根，在新征程上实现新的发展与腾飞。

创新探索“揭榜挂帅”

然而，建设世界级盐湖产业基地时，坐拥全球盐湖战略性资源的青海，要如何突破核心技术壁垒？

“青海盐湖氯化镁脱水核心技术一经攻克，将根本性扭转盐湖镁产业绿色发展受阻的局面，全面释放金属镁产能，打通电解金属镁-镁合金产业链条，为青海加快建设世界级盐湖产业基地作出积极贡献。”青海省科技厅相关负责人一语中的。

为此，2021年4月，青海省科技厅充分征询国内专家意见，经青海省政府同意，决定将“盐湖老卤制备无水氯化镁关键技术”作为青海省的“揭榜挂帅”项目，重点攻关解决盐湖卤水原料适应性研究及精制、一段脱水造粒轨迹控制、二段脱水工艺设备流场控制、三段氯化氢气体保护下脱水等内容，优化水氯镁石脱水装置生产示范线，实现达标达产稳定运行。仅仅不到半年，这个“揭榜挂帅”项目完成了从发榜、论证到揭榜的完美落地。

“揭榜挂帅”项目不仅是青海积极响应国家重大关切的具体举措，更是真正解决青海盐湖产业“卡脖子”技术问题的有效措施。

与此同时，青海还以技术改造推动传统产业转型升级，盐湖把传统的“资源-产品-废弃物”的线性经济模式，改造为“资源-产品-再生资源”的高质量发展模式，逐步搭建起从单一钾肥开发到盐湖化工、能源化工、有色金属、新能源、新材料等多产业耦合发展的产业模式，衍生出了一个集钾盐、钠盐、镁盐、锂盐和氯碱于一体的跨行业耦合发展产业集群，盐湖资源彻底实现了“吃干榨净”。

奋力推动盐湖巨轮前行

从地方经济上升到国家层面，进而融入国家产业战略“棋局”，这种情势倒逼青海盐湖工业,必须在高科技支撑下实现转型提质，方能使产业发展驶入高质量发展的良性轨道。

过去一年，盐湖产业发展取得新突破，高纯氧化镁晶体材料技术填补国内空白，碳酸镁示范线建成投运，钾肥、碳酸锂产业稳步发展。我省打破长期形成的单一钾肥生产模式，对盐湖资源中丰富的共生资源千淘万滤、综合利用，青海盐湖工业股份有限公司相继投资600多亿元实施盐湖资源循环利用项目，基本形成钾盐、镁盐、锂盐、钠盐、氯碱为主体的五大主导产业。结伴而来的“与光伏光热风电新能源融合发展，与天然气、煤炭化工耦合发展”的循环经济模式已见雏形。

同时，着眼提高战略性新兴产业竞争力，从强链、延链、补链入手，提高盐湖资源综合利用效率。设立盐湖产业发展基金，引进一批高技术龙头企业，推动盐湖产业集群强筋壮骨。稳定钾肥产能，开发钾盐高附加值产品，推进钾资源可持续保障等新技术应用。扩大锂产业规模，释放碳酸锂产能，提升锂电池产业水平。围绕突破镁产业技术瓶颈组织攻关，支持高纯镁砂、镁基土壤修复材料等项目建设，推进金属镁一体化项目改造，促进盐湖产业向新材料领域拓展。注重钠资源和稀散元素开发，推动盐湖资源综合利用向精细化、高质化、规模化发展。

高质量发展是一面镜子，对应的是可持续发展，是百年盐湖的必由之路。这是新时代赋予了这块亘古之地新的生命力，赋予了百年盐湖面向新发展大潮，以绿色、创新、可持续发展凝聚的搏击力。盐湖巨轮，驶过历史的河道，正焕发新的生机，汇入新发展阶段百舸争流的大江大河。（罗曼）

(责编：董童、李源)

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