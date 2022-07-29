原标题：专家聚焦数字中国建设：让流动的数据更有价值

近日，数据治理应用与数据要素流通高峰论坛在福州东湖数字小镇举办，该论坛是第五届数字中国建设峰会之福建数据要素与数字生态大会的重要组成。中国互联网络信息中心副主任、China IGF常务副主任张晓女士主持本次论坛的圆桌对话。

福建省数据要素与数字生态大会由福建省人民政府主办，本次论坛具体由莫干山研究院、福建省大数据集团有限公司、中国移动通信联合会共同主办，北京中青年改革与创新论坛、东湖数字小镇承办。政府管理部门代表、国内数据治理和数字经济领域专家、数字经济领域行业领袖、行业协会和媒体代表齐聚一堂，为福建省数据治理应用与数字经济发展建言献策。本次高峰论坛是在第五届数字中国建设峰会前夕举办的福建省数据要素与数字生态大会的首要论坛。

全球独角兽企业500强大会秘书长、中国人民大学中国民营企业研究中心副主任解树江，吉利人才集团数字资产研究院院长刘平，南开大学教授、战略传播研究中心主任钟沈军，《小康》杂志社编委、政务大数据中心主任、山东大学生活质量与公共政策研究中心研究员张志，中国移动通信联合会首席数字战略官、华为云、京东云创建人、原京东集团副总杜正平，中科星图股份有限公司高级副总裁陈伟，花生动画CEO、糖果文化董事金城参与本次圆桌对话。

圆桌对话围绕对数据治理应用与数据要素流通的理解认识、行业应用、人才状况、数据治理、趋势未来五个问题展开，各位嘉宾积极建言。

围绕对数据治理应用与数据要素流通的理解认识，张晓在开场提到讨论背景，深改委在不久前通过了关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的文件，一个很重要的目的就是推动数据流通，流动的数据更有价值。对此，杜正平表示，我们开启了一个数据大航海时代，与之匹配的任何社会经济组织形态仍然在探索中；钟沈军表示，编码和解码一体化，超算智能化，数据呈现的可视化，数据推送的精准化，是数字化呈现的几个趋势；金城表示，数字化是可以高效调动各种信息接收器的未来媒介，在此讨论非常具有前瞻性；张志认为，数据就是权力，数据就是财富，深刻认识什么是大数据、什么是一条数据，对于数据治理应用具有重要意义。

围绕行业应用，张晓提到，大家很关心数据如何驱动创新，特别是与产业结合的具体应用路径。对此，钟沈军表示，文化和科技的融合会迎来一个爆发期，也会迎来大的价值提升期；金城说，“在中国一个顶流的歌星元宇宙空间里，除了自己的真人，甚至可以选择一个你想选择的形象，在另外一个世界互动”；解树江建议，中小企业要抓住数字经济的战略机遇，可以向独角兽企业学习。结合福建的实践情况，陈伟认为，福建成立大数据交易所，首先要发现有用的数据，只有通过交易才能体现数据价值。对于政府怎么把握机遇，张志说，“20年后的今天，大数据将网格化、全面颠覆我们的政务，这里面有无限的可能。”

数字经济的快速发展，也需要相应的人才支持。张晓认为，人才将是数字化转型和治理中的一个瓶颈。可能，大家普遍面临一种本领恐慌，需要不断学习新的数字技能。刘平表示认同，特别提到要重视金融科技人才供求问题。

围绕数据治理，张晓提到，数据治理非常复杂，既要考虑政府、企业、个人等多主体权益，又要考虑到国际国内政策的协调联动，还要兼顾产业发展、安全和个人信息保护。对此，钟沈军建议，把数据金矿挖掘出来的同时，也要把负 面效应降到最低；张志认为，原始数据不能交易，也尽量不要用原始数据流通；杜正平认为，数字时代构建的垄断和新型的发展结构和原来看到的模型完全不一样，不断加速创新才能迎接数字时代。

张晓在圆桌对话总结时表示，治数和治水有共通处，一个是物质世界基础，一个是数字世界基础，都需要流动发挥价值；前者流动跨越行政区划边界，后者流动需跨域部门边界。也许我们就是在比特的汪洋中，飘向数字化转型的远方。道阻且长，由此我们比以往更需要智慧、勇气、团结、协作，携手共建网络空间命运共同体。（记者 李政葳）

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经