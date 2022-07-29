原标题：科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜：中国科技企业需要树立大责任观

近日，由中国社会责任百人论坛ESG专委会、航空工业集团联合主办的“ESG中国论坛2022夏季峰会”在京召开。科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜在峰会上表示，中国科技企业需要树立大责任观，从更高的视野、更大的格局思考企业发展与国家繁荣富强、社会文明进步的关系。

“我们坚信，科技企业的价值不仅体现在创造巨大商业利益上，更展现于服务国家发展、增进民生福祉的宏大事业之中。越是规模大的科技企业，越需要崇高的使命引领，越是能力强的科技企业，就越要有更多的责任担当。”吴家喜说。

当天会上发布了《科技责任·先锋30指数报告》，该指数由中国社会责任百人论坛ESG专家委员会指导，中国社科院钟宏武、张蒽团队研发，责任云研究院提供数据支持。

课题组从中证全指4096家（截至2022年5月31日）企业中根据市值规模、研发能力等综合表现筛选排名前100的科技企业，进行ESG评价后形成“中国百强科技企业ESG指数”。同时，选取ESG指数位列前30的企业构成“科技责任·先锋30指数”。

课题组发现，从行业分布来看，2022年“科技责任·先锋30指数”入选企业分布于11个行业，计算机及电子设备行业入选企业最多。从评价维度来看，入选企业的ESG治理指数平均分为70.8分，达到四星级水平，入选企业均发布了社会责任或ESG报告。但社会价值指数（58.2分）得分偏低，不过部分企业在“乡村振兴”“创新驱动”“助力‘双碳’目标”议题表现较好。（记者 夏宾）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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