人民网北京7月29日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部联合国家发展改革委印发实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（以下简称《规划》），对“十四五”期间统筹推进城市基础建设作出全面系统安排，提出了“十四五”时期城市基础设施建设的主要目标、重点任务、重大行动等。

《规划》指出，到2025年，城市建设方式和生产生活方式绿色转型成效显著，基础设施体系化水平、运行效率和防风险能力显著提升，超大特大城市“城市病”得到有效缓解，基础设施运行更加高效，大中城市基础设施质量明显提升，中小城市基础设施短板加快补齐。到2035年，全面建成系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化城市基础设施体系，建设方式基本实现绿色转型，设施整体质量、运行效率和服务管理水平达到国际先进水平。

《规划》围绕构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，提出4方面重点任务。一是推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力。二是推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局。三是完善城市生态基础设施体系，推动城市绿色低碳发展。四是加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。

在行动部署方面，《规划》以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为立足点，着力补短板、强弱项、提品质、增效益，提出城市交通设施体系化与绿色化提升行动、城市水系统体系化建设行动、城市能源系统安全保障和绿色化提升行动、城市环境卫生提升行动、城市园林绿化系统提升行动、城市基础设施智能化建设行动、老旧小区市政配套基础设施补短板行动、城市燃气管道等老化更新改造行动8项重大行动。

(责编：王仁宏、吕骞)

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