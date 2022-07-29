新华社北京7月29日电（记者李延霞）中国银保监会、中国人民银行29日对外发布通知，开展特定养老储蓄试点。

《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》明确，自2022年11月20日起，由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点。试点阶段，单家试点银行特定养老储蓄业务总规模限制在100亿元人民币以内。试点期限暂定一年。

据介绍，特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。

通知要求试点银行做好产品设计、内部控制、风险管理和消费者保护等工作，保障特定养老储蓄业务稳健运行。

银保监会表示，将密切跟踪特定养老储蓄试点情况，加强监督管理，确保试点安全稳健开展，切实维护消费者合法权益。同时，及时总结评估试点情况，适时研究推广试点经验，推动商业银行更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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