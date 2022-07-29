银保监会、人民银行明确四家银行开展特定养老储蓄试点
2022年07月29日21:18 | 来源：新华网
小字号
新华社北京7月29日电（记者李延霞）中国银保监会、中国人民银行29日对外发布通知，开展特定养老储蓄试点。
《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》明确，自2022年11月20日起，由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛五个城市开展特定养老储蓄试点。试点阶段，单家试点银行特定养老储蓄业务总规模限制在100亿元人民币以内。试点期限暂定一年。
据介绍，特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。
通知要求试点银行做好产品设计、内部控制、风险管理和消费者保护等工作，保障特定养老储蓄业务稳健运行。
银保监会表示，将密切跟踪特定养老储蓄试点情况，加强监督管理，确保试点安全稳健开展，切实维护消费者合法权益。同时，及时总结评估试点情况，适时研究推广试点经验，推动商业银行更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国有色金属工业协会: 下半年有色金属工业有望保持平稳运行
- 人民网北京7月29日电 （记者杜燕飞）“今年上半年，面对复杂的国际环境和国内新冠肺炎疫情多点散发等不利因素，有色金属行业运行总体保持平稳向好态势。”中国有色金属工业协会党委常委陈学森今日在上半年有色金属工业经济运行发布会上表示，下半年有色金属工业有望保持平稳运行势头。…
- 评论
- 关注