原标题：院士专家齐聚全球工业互联网大会把脉未来发展

2022年(第四届)全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会28日在浙江乌镇开幕。多位院士、专家、业内人士等齐聚建言献策，把脉工业互联网以及工业行业数字化转型发展未来。

中国工业经济联合会会长、中国工业和信息化部原部长李毅中表示，要增强对于工业互联网的认知，找准差距，加速成长。其认为，工业互联网产业发展迅速，但总量还不够大，处于成长期。同时，发展数字工业当前还存在一些问题，要引起重视。

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，稳经济、稳增长刻不容缓。李毅中表示，工业数字化转型是重要措施之一，地区要结合实际因地制宜，离散式、流程式制造要因业施策，不同企业要因企而异，同时工业数字化转型要抓住智能制造这一主攻方向，还要由企业拓展到产业链。

从具体工业行业来看，如何拥抱数字化转型？

以钢铁行业为例，中国工程院院士王国栋认为，该行业拥有丰富的应用场景资源和数据资源优势，是其数字化转型的重要机遇。

他表示，钢铁行业要以工业互联网为载体，以底层生产线的数据感知和精准执行为基础，以边缘过程设定模型的数字孪生化和信息物理系统(CPS)化为核心，以数字驱动的云平台为支撑，建设钢铁企业数字化创新基础设施，加速数字化转型步伐。

在企业数字化转型过程中，中国工程院院士李培根表示要重视技术意识和理念的转型。

例如，他认为在理念转型中，以客户为中心、强调客户体验的体验经济尤为重要，能给企业带来更大竞争力。“体验经济的三个关键因素包括向消费者开放价值创造过程、超越预期和延伸价值链。”李培根说。

浙江省智能制造专家委员会主任毛光烈则将目光聚焦于工业企业如何向数智工厂运营模式转型。

在他看来，工业企业需完成六大任务，包含建设行业云主导运营的、数据底座与工厂一线相融通的数据体系；完成工厂的数字化管理体制变革等。同时他指出，工业企业尤其是中小企业的数字化转型，沿着初级、中级、高级数智工厂逐阶升级。 (黄慧)

(责编：曹淼、李源)

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