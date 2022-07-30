本报北京7月29日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：到今年二季度末，我国人民币普惠金融领域贷款余额为29.91万亿元，同比增长20.8%，比各项贷款高9.6个百分点，比上年末低2.4个百分点；上半年增加3.41万亿元，同比多增1535亿元。

2022年二季度末，我国普惠小微贷款余额21.96万亿元，同比增长23.8%，增速比上年末低3.5个百分点，其中信用贷款占比19.5%，比上年末高1.4个百分点；上半年新增8132亿元，同比多增1375亿元。农户生产经营贷款余额7.49万亿元，同比增长13.6%；创业担保贷款余额2602亿元，同比增长13.5%；助学贷款余额1394亿元，同比增长12.6%。全国脱贫人口贷款余额9794亿元，同比增长14.5%，上半年增加653亿元。

2022年二季度末，我国本外币涉农贷款余额47.1万亿元，同比增长13.1%，增速比上年末高2.2个百分点；上半年增加4.07万亿元，同比多增1.05万亿元。农村（县及县以下）贷款余额39.27万亿元，同比增长13%，增速比上年末高0.9个百分点；上半年增加3.28万亿元，同比多增5335亿元。农户贷款余额14.39万亿元，同比增长11.9%，增速比上年末低2.1个百分点；上半年增加9652亿元，同比少增1054亿元。农业贷款余额4.95万亿元，同比增长9.2%，增速比上年末高2.1个百分点；上半年增加3873亿元，同比多增1196亿元。

2022年二季度末，我国本外币绿色贷款余额19.55万亿元，同比增长40.4%，比上年末高7.4个百分点，高于各项贷款增速29.6个百分点，上半年增加3.53万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8万亿元和4.93万亿元，合计占绿色贷款的66.2%。

《 人民日报 》（ 2022年07月30日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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